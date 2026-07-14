Ключевые моменты:

14 июля мощная магнитная буря не прогнозируется.

Максимальный уровень геомагнитной активности будет составлять Kp 4,33.

Самые большие возмущения ожидаются с 06:00 до 09:00 по киевскому времени.

После обеда геомагнитная активность начнет ослабевать, а к вечеру ситуация стабилизируется.

Метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость и перепады АД.

Что известно

Наиболее ощутимым возмущение магнитосферы будет в первой половине суток, особенно в период с 06:00 до 09:00 по киевскому времени. Ближе к обеду интенсивность колебаний станет снижаться, а вечер обещает быть вполне спокойным, когда индекс возмущения опустится до минимальных значений.

Хотя такой уровень активности обычно не влияет на работу навигационных систем или связи, метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чаще всего жалобы касаются головной боли, быстрой утомляемости и колебаний давления, поэтому специалисты советуют избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок именно в утренние часы.

Для поддержания организма рекомендуется пить достаточно чистой воды, соблюдать привычный режим сна и не злоупотреблять алкоголем или энергетиками. Важно помнить, что прогноз космической погоды может изменяться в зависимости от скорости солнечного ветра, поэтому следует следить за собственным состоянием и не изменять самостоятельно дозировку лекарства без совета врача.

Читайте также: В Грибовке подорвался ныряльщик, двоих людей ищут: почему пляжный сезон в Одесской области стал смертоносным