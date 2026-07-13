Главное о геомагнитной обстановке:

Сильных возмущений магнитного поля не ожидается.

Индекс Kp на протяжении всех суток показатели будут удерживаться на отметке 2-3.

В течение дня резких скачков или непредвиденных всплесков не прогнозируется.

Что происходит в космосе и как распределится активность

Вспышечная активность на Солнце за выходные существенно снизилась. На стороне светила, обращенной к Земле, сейчас нет крупных корональных дыр или активных зон, способных спровоцировать мощные выбросы плазмы. Земля вышла из шлейфа солнечного ветра, который вызывал небольшие колебания в начале месяца.

Поскольку таблицы часто перегружают текст, опишем динамику этого понедельника простыми словами. Вся геомагнитная активность 13 июля распределится ровно и волнообразно, без единого опасного момента:

Ночь и утро (с 06:00 до 12:00): Пока город спит и начинает просыпаться, космическая погода продемонстрирует повышенную активность . Геомагнитный фон замрет на отметке в 3 балла. Это нормальные условия для полноценного сна и легкого утреннего подъема в начале новой недели.

(с 06:00 до 12:00): Пока город спит и начинает просыпаться, космическая погода продемонстрирует повышенную активность . Геомагнитный фон замрет на отметке в 3 балла. Это нормальные условия для полноценного сна и легкого утреннего подъема в начале новой недели. День и вечер (с 12:00 до 21:00): Вторая половина дня пройдет по такому же сценарию. Индекс Kp продолжит прочно удерживать позиции в пределах 2 баллов. Колебания магнитного поля будут настолько ничтожными, что приборы зафиксируют лишь легкий естественный фон планеты.

Влияние на здоровье одесситов и работу техники

С точки зрения метеочувствительности этот понедельник станет идеальным днем для адаптации к рабочему ритму после выходных. Нагрузка на сосудистую систему со стороны космической погоды будет минимальной. Если с утра вы все же чувствуете легкую головную боль или сонливость — причину стоит искать не в солнечной активности, а в банальном недосыпе или резких изменениях обычной июльской погоды в Одесской области.

Для технологических систем день также будет максимально безопасным. Спутниковая связь, навигация (GPS), мобильные сети и городские энергосистемы по всей Украине будут работать в штатном режиме без малейших рисков сбоев.

Следующий заметный подъем геомагнитного фона ученые прогнозируют лишь ближе к середине недели (16-17 июля), а полноценный шторм ожидается в третьей декаде месяца.