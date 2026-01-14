Ключевые моменты:

Сегодня, 14 января, Землю накрыла магнитная буря силой 4-5 баллов, наиболее ощутимая в первой половине дня.

Эта буря может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.

Возможны скачки давления, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия у людей с сосудистыми проблемами.

В этот день рекомендуется снизить нагрузки, контролировать давление, употреблять меньше кофеина и избегать стрессов.

Магнитные бури: прогноз на сегодня

Согласно данным международных обсерваторий, сегодня наша планета вошла в зону влияния высокоскоростного солнечного потока, что спровоцировало магнитную бурю мощностью 4-5 баллов. Состояние магнитосферы характеризуется как «возбужденное».

В то же время, согласно прогнозам, наиболее ощутимое влияние на самочувствие прогнозируется в первой половине дня, а к вечеру интенсивность колебаний пойдет на спад.

Что такое магнитные бури и чем они опасны?

Магнитная буря – это реакция нашей магнитосферы на ударные волны солнечного ветра. Когда Солнце выбрасывает облако плазмы, оно «сжимает» защитное поле Земли, вызывая его хаотичные колебания.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, однако у метеочувствительных людей колебания поля могут вызвать:

нарушение тонуса сосудов и скачки давления;

снижение выработки мелатонина (гормона сна), что ведет к бессоннице;

повышение вязкости крови, что опасно для людей с риском тромбообразования.

Как защититься от магнитных бурь: главные правила

Контроль давления: гипертоникам стоит держать тонометр и прописанные врачом лекарства под рукой.

Минимум кофеина: замените крепкий кофе на чистую воду или успокаивающий настой мелиссы.

или успокаивающий настой мелиссы. Снижение темпа: сегодня не лучший день для рекордов в спортзале или тяжелой умственной работы.

Свежий воздух: короткая прогулка в парке поможет насытить кровь кислородом и облегчит головную боль.

Эмоциональный покой: постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как нервная система в такие дни особенно уязвима.

