Ключевые моменты:

Существует вероятность слабой бури уровня G1 из-за солнечного ветра, однако Центр прогнозирования космической погоды ожидает спокойный день.

Ожидаемый показатель геомагнитных возмущений составит около 3,7 балла, что считается безопасным уровнем для большинства людей.

Несмотря на умеренные прогнозы, пожилым людям и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют сохранять бдительность.

Магнитная буря 25 марта: чего ожидать метеозависимым?

На текущий момент параметры солнечного ветра остаются нестабильными. Из-за влияния корональных дыр на Солнце Земля все еще может ощущать отголоски недавних вспышек. Если возмущения достигнут уровня STORM G1 (K-индекс 5), это может вызвать легкое недомогание у чувствительных людей.

Тем не менее, большинство мировых лабораторий склоняются к оптимистичному сценарию. В среду, 25 марта, геомагнитный фон должен стабилизироваться.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды, по последним прогнозам, не предусматривают магнитную бурю в период 25 марта. По их прогнозу в эти дни на Землю не будут влиять даже незначительные возмущения. В среду, 25 марта этот показатель составит 3,7 баллов, что соответствует «зеленому» уровню

Специалисты напоминают, что солнечная активность переменчива, поэтому тем, кто страдает от гипертонии или мигреней, лучше заранее подготовить аптечку и избегать стрессов.

Как облегчить симптомы при магнитных бурях: советы врачей

Медики подчеркивают, что даже при слабой активности Солнца организм может реагировать слабостью, головной болью и нарушениями сна. Чтобы минимизировать влияние космоса на самочувствие, врачи рекомендуют:

Скорректировать питание: отказаться от алкоголя и избытка кофеина, добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Водный баланс: пить достаточное количество чистой воды в течение дня.

Режим дня: обеспечить себе полноценный 8-часовой сон и чаще проветривать рабочее помещение.

Легкая активность: заменить тяжелые тренировки в спортзале прогулкой на свежем воздухе.