Ключевые моменты:
- Существует вероятность слабой бури уровня G1 из-за солнечного ветра, однако Центр прогнозирования космической погоды ожидает спокойный день.
- Ожидаемый показатель геомагнитных возмущений составит около 3,7 балла, что считается безопасным уровнем для большинства людей.
- Несмотря на умеренные прогнозы, пожилым людям и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют сохранять бдительность.
Магнитная буря 25 марта: чего ожидать метеозависимым?
На текущий момент параметры солнечного ветра остаются нестабильными. Из-за влияния корональных дыр на Солнце Земля все еще может ощущать отголоски недавних вспышек. Если возмущения достигнут уровня STORM G1 (K-индекс 5), это может вызвать легкое недомогание у чувствительных людей.
Тем не менее, большинство мировых лабораторий склоняются к оптимистичному сценарию. В среду, 25 марта, геомагнитный фон должен стабилизироваться.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды, по последним прогнозам, не предусматривают магнитную бурю в период 25 марта. По их прогнозу в эти дни на Землю не будут влиять даже незначительные возмущения. В среду, 25 марта этот показатель составит 3,7 баллов, что соответствует «зеленому» уровню
Специалисты напоминают, что солнечная активность переменчива, поэтому тем, кто страдает от гипертонии или мигреней, лучше заранее подготовить аптечку и избегать стрессов.
Как облегчить симптомы при магнитных бурях: советы врачей
Медики подчеркивают, что даже при слабой активности Солнца организм может реагировать слабостью, головной болью и нарушениями сна. Чтобы минимизировать влияние космоса на самочувствие, врачи рекомендуют:
- Скорректировать питание: отказаться от алкоголя и избытка кофеина, добавить в рацион больше овощей и фруктов.
- Водный баланс: пить достаточное количество чистой воды в течение дня.
- Режим дня: обеспечить себе полноценный 8-часовой сон и чаще проветривать рабочее помещение.
- Легкая активность: заменить тяжелые тренировки в спортзале прогулкой на свежем воздухе.