Ключевые моменты:

Прогноз на 9 апреля: спокойный «космический штиль» без мощных магнитных бурь.

Вероятности: 15% активности, 1% слабой бури G1.

Пик колебаний: 03:00–06:00 (возможен легкий дискомфорт для метеозависимых).

После девяти часов: активность спадает, вечер — идеально спокойный.

Советы: избегать сложных дел с утра, пить воду, гулять, высыпаться. День для обновления сил.

Что говорят цифры?

Для измерения «нервности» магнитного поля Земли ученые используют так называемый Kp-индекс. Чтобы мы почувствовали настоящую бурю, этот показатель должен подскочить до 5 баллов. Однако 9 апреля он едва достигнет отметки 3.33.

Вероятность того, что день будет просто активным, составляет 15%, а шансы на возникновение хотя бы слабой бури уровня G1 — мизерный 1%. Поэтому вместо шторма нас ждут лишь легкие «космические сквозняки».

График активности: когда быть внимательными?

Хотя день обещает быть спокойным, Солнце все же немного пошумит в первой половине суток. Наиболее заметные колебания придутся на ночь и раннее утро:

03:00 – 06:00 – пик активности (Kp 3.33). Именно в это время метеозависимые люди могут ощутить легкий дискомфорт.

После девяти часов — активность пойдет на убыль, и солнечный фон станет почти идеальным. Вечер — обещает быть максимально спокойным, так что ничто не помешает вашему отдыху.

Как чувствовать себя на все 100%?

Несмотря на то, что серьезной опасности нет, наш организм все равно может реагировать на малейшие изменения магнитного поля. Некоторые могут почувствовать усталость, сонливость или легкое раздражение.

Чтобы пройти этот день легко, эксперты советуют придерживаться простых правил:

Не торопитесь с утра. Поскольку пик активности приходится на утро, лучше не планировать сверхсложные дела на первую половину дня. Вода вместо кофе. Ограничьте количество стимуляторов и пейте чистую воду. Больше воздуха. Прогулка в парке или просто проветривание комнаты помогут насытить организм кислородом. Режим сна. Попробуйте выспаться – это лучшее лекарство против метеозависимости.

