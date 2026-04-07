Ключевые моменты:

За последние сутки на Солнце зафиксированы слабые и умеренные вспышки, не влияющие на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня без сильных бурь.

Магнитосфера Земли будет находиться в состоянии слабых возмущений.

Магнитные бури 7 апреля: прогноз

По данным Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 7 апреля, геомагнитная обстановка останется стабильной. Существенных магнитных бурь не ожидается.

За последние сутки солнечная активность была умеренной: на Солнце произошли четыре вспышки класса B и три вспышки класса C. Такие явления считаются слабыми и практически не оказывают влияния на Землю.

Специалисты прогнозируют, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слегка нестабильного уровня. При этом вероятность мощных вспышек класса X остается низкой.

Магнитные бури оцениваются по так называемому К-индексу — шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее буря и ее возможное влияние на технику и самочувствие людей.

Хотя в этот день сильных возмущений не ожидается, специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на здоровье, особенно у метеозависимых людей. Поэтому важно следить за прогнозами и учитывать возможные риски.

