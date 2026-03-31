Ключевые моменты:

В Одесском областном ТЦК заявили, что конфликт на Заболотного начался с нападения мужчины, офицер ВСУ получил тяжелые ножевые ранения.

Военные утверждают, что прохожие мешали эвакуации раненого и блокировали служебный транспорт.

В ведомстве обвинили новостные паблики в распространении фейков и манипуляций.

В обществе возник резонанс: очевидцы публикуют видео и обвиняют ТЦК в жестких методах, полиция расследует инцидент.

Что говорят в ТЦК

По версии ведомства, инцидент произошел 30 марта около 19:00. Группа оповещения выявила мужчину, который якобы находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер ВСУ получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. В настоящее время врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим», – утверждают в ТЦК.

Особое возмущение военных вызвало поведение прохожих. В ТЦК заявляют, что толпа сознательно блокировала служебный транспорт камнями и препятствовала эвакуации истекающего кровью офицера.

«Именно поэтому кадры видеофиксации, вырванные из контекста, демонстрируют экстремальное маневрирование транспорта – в то время каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего.

В целях отражения нападения и защиты жизни и здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, определенном законодательством», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также напомним, что после вооруженного нападения 25 марта двое одесских патрульных находятся между жизнью и смертью – они подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи борются за их жизнь.

Также в ТЦК резко раскритиковали администраторов новостных пабликов, которые якобы «ради кликбейта» начали тиражировать информацию о стрельбе, «не обладая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим».

«Такая поддержка уклоняющихся от воинского долга лиц в тылу на фоне ежедневных обстрелов – это высшая мера цинизма и откровенная работа на врага», – сказано в сообщении.

Контекст и реакция общественности

Вечером 30 марта в сети распространили видео, на котором представлен очередной акт «бусификации». На видео заметно, как пятеро мужчин в форме и несколько гражданских избивали мужчину ногами прежде чем затолкать его в микроавтобус, а позже начали стрелять в сторону людей, пытавшихся помешать их действиям.

Также стоит отметить, что несмотря на жесткую позицию военкомата, инцидент вызвал бурю негодования в одесских пабликах. Очевидцы трактуют события иначе, указывая на методы работы мобилизационных групп, которые часто приводят к конфликтам на улицах города. Кадры с места происшествия, где микроавтобус на скорости маневрирует среди людей, стали поводом для обвинений в адрес ТЦК в превышении полномочий и создании опасности для прохожих.

На данный момент полиция устанавливает всех участников конфликта. В ТЦК настаивают на квалификации дела как «покушение на убийство военнослужащего».

Как сообщалось, 26 февраля в одесских пабликах распространилось видео со стрельбой на улице Черноморского Казачества. Соцсети утверждали, что военные открыли огонь вслед убегающему мужчине. В Одесском областном ТЦК не замедлили отреагировать на инцидент, назвав информацию об «охоте на гражданских» манипуляцией.