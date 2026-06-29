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Антимонопольный комитет разоблачил гостиницу «Континенталь» в Одессе, которая без подтверждения заявляла о статусе «4 звезды».

Заведение не имело документального подтверждения присвоенной категории, но позиционировало себя как четырехзвездное.

За недостоверную информацию компанию оштрафовали на 68 тысяч гривен.

Предприятие обязали убрать ложные обозначения вывесок и информационных материалов.

Роскошь без подтверждения

Отель «Континенталь», расположенный на Дерибасовской в ​​Одессе, был оштрафован за распространение недостоверной информации о своей категории.

Добавим, что во время проверки Антимонопольный комитет Украины установил, что заведение позиционировало себя как четырехзвездное, хотя официального подтверждения такого статуса не было.

Как выяснили специалисты АМКУ, услуги по временному размещению в отеле предоставляет ООО «Гронте». В целом компания в своих информационных материалах сообщала, что гостиница соответствует категории «4 звезды», однако документов, подтверждающих присвоение этого класса, не предоставила.

За распространение обманчивой информации, общество оштрафовали на 68 тысяч гривен. Кроме того, предприятие обязали убрать ложные сведения по вывескам и другим информационным материалам, чтобы они соответствовали фактическому статусу гостиницы.

Правда, а популярном сервисе бронирования Booking заведение до сих пор обозначено как четырехзвездное.

Для информации: стоимость проживания в отеле начинается от 5,4 тысяч гривен за двухместный номер. Люкс с балконом обойдется гостям в 12,5 тысяч гривен.

Напомним, что Одесса не перестает шокировать ценами на отдых. К примеру, неделя отдыха по системе «все включено» в Одессе может стоить рекордные 364 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом, бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине. Вместо этого пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, тогда как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

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Источник: Думская