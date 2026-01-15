Ключевые моменты:
- В Одессе 16 января облачно с прояснениями, без существенных осадков; северный ветер 7-12 м/с.
- Температура ночью -6…-8°С, днем -1…-3°С; по области ночью -6…-11°С, на севере до -14°С, днем -1…-6°С.
- Местами по области возможна гололедица; видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 16 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С мороза, днем 1-3°С мороза.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 января
По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами гололедица.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С мороза, на севере до 14°С мороза, днем 1-6°С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Автор фото – Юрий Бершадский
