Ключевые моменты:

  • В Одессе 16 января облачно с прояснениями, без существенных осадков; северный ветер 7-12 м/с.
  • Температура ночью -6…-8°С, днем -1…-3°С; по области ночью -6…-11°С, на севере до -14°С, днем -1…-6°С.
  • Местами по области возможна гололедица; видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 16 января

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С мороза, днем 1-3°С мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 января

По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°С мороза, на севере до 14°С мороза, днем 1-6°С мороза.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

Автор фото – Юрий Бершадский

