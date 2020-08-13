Когда уберут танкер Delfi: министр назвал новый срок

Поднять и убрать затонувший на одесском пляже “Дельфин” танкер Delfi планируют до Дня независимости Украины.

Об этом на брифинге в Харькове заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, исполнители работ должны “на протяжении двух недель, ко Дню независимости, поднять краном и отогнать, наконец-то, это судно, которое стало временным символом на одесском пляже”.

Напомним, поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Крашип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.