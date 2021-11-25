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Клип, поставленный одесситкой, может получить премию Grammy

Клип, поставленный одесситкой, может получить премию Grammy

Речь идет о работе уроженки Одессы Тани Муиньо. Ее работа для рэпера из Америки Lil Nas X претендует на самую престижную музыкальную премию Grammy в номинации «Лучшая видеоработа».

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Только на Youtube за 6 месяцев видеоклип на песню Call Me By Your Name набрал около 400 млн просмотров.

О номинации клипа на Grammy сообщила сама режиссёр в своем Instagram.

Ранее эта же ее работа была награждена премией MTV Europe Music Awards 2021 в номинации «лучшее видео».

Секрет успеха — фантастический сюжет и актуальные темы

Песня и клип пользуются популярностью и завоевывают награды благодаря оригинальному видеоряду и поднимаемой в тексте теме ЛГБТ.

По сюжету клипа исполнитель сначала попадает на небеса, потом опускается  в подземное царство. Там он пересекается с разными мифическими героями на фоне фантастических пейзажей.

Конкуренцию в борьбе за Grammy работе одесситки составят клипы таких исполнителей: AC/DC, Jon Batiste, Tony Bennett и Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish, Olivia Rodrigo.

Таня Муиньо – известная создатель клипов, дизайнер, стилистка и фотограф. Она снимала видео для Время и Стекло, NK, Мишель Андраде, Monatik и американки Cardi B.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что одессит победил в телешоу «Співають всі» и выиграл 500 тысяч.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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