Клип, поставленный одесситкой, может получить премию Grammy

Только на Youtube за 6 месяцев видеоклип на песню Call Me By Your Name набрал около 400 млн просмотров.

О номинации клипа на Grammy сообщила сама режиссёр в своем Instagram.

Ранее эта же ее работа была награждена премией MTV Europe Music Awards 2021 в номинации «лучшее видео».

Секрет успеха — фантастический сюжет и актуальные темы

Песня и клип пользуются популярностью и завоевывают награды благодаря оригинальному видеоряду и поднимаемой в тексте теме ЛГБТ.

По сюжету клипа исполнитель сначала попадает на небеса, потом опускается в подземное царство. Там он пересекается с разными мифическими героями на фоне фантастических пейзажей.

Конкуренцию в борьбе за Grammy работе одесситки составят клипы таких исполнителей: AC/DC, Jon Batiste, Tony Bennett и Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish, Olivia Rodrigo.

Таня Муиньо – известная создатель клипов, дизайнер, стилистка и фотограф. Она снимала видео для Время и Стекло, NK, Мишель Андраде, Monatik и американки Cardi B.

