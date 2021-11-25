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Продолжается ремонт дома Либмана: сейчас там делают новую крышу

Продолжается ремонт дома Либмана: сейчас там делают новую крышу

На данный момент рабочие заняты установкой перекрытий. Пленку, которую натянули на крыше жильцы летом, убрали.

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Как сообщает издание 8News отделку фасада здания уже почти закончили. А полностью ремонт должен закончиться к концу года.

Из городского бюджета на реставрацию выделялись 32,5 млн грн, но их не хватило и недавно были выделены еще 500 тыс грн.

Начинала ремонт одна компания, а заканчивает другая. Сначала это был «Укрспецпроект» Руслана Тарпана, который сейчас в бегах и подозревается в хищении миллионов бюджетных денег. Эта же компания реставрировала находящийся по соседству Дом Руссова, и оскандалилась нашумевшей историей с бутылкой вместо лица статуи.

«Укрспецпроект» занимался домом Либмана до декабря прошлого года, а потом бросил объект. Памятник архитектуры всю зиму простоял без крыши, из-за чего там рухнул чердак.

В марте городские власти сменили подрядчика. Им стала фирма «Таурус», которая и должна завершить реконструкцию к Новому году.

Справка

Дом Либмана — памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1887-1888 годах по проекту архитектора Эдуарда Меснера. На этом месте когда-то размещалась городская гауптвахта, построенная в 1818 году инженером Иваном Кругом. Позже гауптвахту приобрел германский подданный, промышленник 4-го разряда Бернгард Эрнестович Либман — ради использования земельного участка под новое строительство. В марте 1887 года он представил в строительное отделение городской управы проект пятиэтажного дома, выполненный архитектором Эдуардом Меснером.

В дореволюционной рекламе здание именовалось как «кондитерская Либмана, угол Дерибасовской и Преображенской улиц, против Соборной площади в собственном доме».

В начале ХХ века кафе пережило террористический акт: в него была брошена бомба с участием анархистки Маруси Никифоровой.

Дом и кафе в нем описаны в рассказах А.Куприна «Скворцы», И.Бунина «Галя Ганская», повести В. Катаева «Хуторок в степи».

В послереволюционный период верхние этажи (включая мансарды) были поделены на коммунальные квартиры. На первом же этаже располагались разнообразные учреждения — Центральная сберегательная касса, букинистический магазин, в годы оккупации — румынское издательство «Букул».

Читайте также: Архитектурные тайны Одессы: Дом Либмана – под покровительством фортуны

Фото 8News.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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