Прославленный физик-блогер из Одессы победил в самой значимой номинации престижного конкурса

Сегодня, 2 октября, в преддверии Дня учителя, были подведены итоги конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2021. Победителем самой значимой номинации – «Выбор украинцев» стал прославленный учитель физики одесского Ришельевского лицея и блогер Павел Виктор – за него отдали свои голоса абсолютное большинство украинцев.

Об этом объявили на церемонии награждения победителей конкурса, сообщает сайт «Освiтория».

За одессита – большинство голосов

Отметим, что победителя в указанной номинации определяют не члены жюри конкурса, а все желающие – с помощью электронного голосования.

«Традиционно в этом году украинцы течение месяца голосовали за лучшего учителя на сайте телеканала ТСН. Сегодня с победой по результатам народного голосования поздравили Павла Виктора, учителя физики из Одессы. За него отдали свой голос более 23 тысяч украинцев»,

– сообщают организаторы конкурса.

Отметим, что Павел Виктор стал безоговорочным лидером народного голосования. В качестве подарка он получил образовательное путешествие и теперь сможет отправиться «в одну из образовательных супердержав».

Чем известен Павел Виктор

Павлу Виктору – 65 лет, он преподает физику в Ришельевском лице. Он стал известен благодаря своему каналу на YouTube, куда записал и выложил полный курс по физике с 7 по 11 класс. Первоначальной целью учителя было обеспечить качественное обучение собственным ученикам во время карантина. Но блог быстро приобрел популярность среди школьников всей Украины и не только. Сейчас на канал Павла Виктора подписаны более 770 тысяч подписчиков, а количество просмотров уже превысило отметку в 40 миллионов.

Что такое Global Teacher Prize Ukraine

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводится в Украине с 2017 года с целью популяризации профессии учителя. В нем может принять участие каждый школьный учитель. Победители конкурса – преподаватели, использующие инновационные подходы в образовании – получают приз «Нобелевка для учителей» – 250 тысяч гривен, участие в престижных образовательных событиях мира и один год бесплатного обучения от организатора премии «Освіторія».

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Фото: УСИ