Победу в вокальном шоу «Співають всі» на телеканале Украина одержал 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим. Он выиграл главный приза в размере 500 тысяч гривен.

Парень из Одессы победил в «Співають всі»

Жюри выбирало победителя из трех кандидатов: 30-летняй киевлянки ODARA (она жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары), 16-летнего одессита Муаяда Абдельрахима из Одессы и 39-летнего баристы из Львова Эскена Зовы.

В своей речи в качестве победителя «Співають всі» Муаяд Абдельрахим сказал:

Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал. Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.

Победитель узнал о шоу «Співають всі» когда смотрел футбол

О телешоу его будущий победитель узнал, когда смотрел с родителями смотрели футбол. В перерыве там показали рекламу кастинга. Мама Муаяда сразу предложила подать заявку, и уже спустя несколько дней семья получила положительный ответ.

В Одессе Муаяд занимается в вокальной школе Анастасии Воедило.

Огромные слова благодарности хочу выразить своему талантливому и прекрасному педагогу Анастасии Воедило, которая дала мне шанс быть частью замечательной Astravoicestudio. Я вас очень ценю и горжусь быть вашим учеником.

— написал в своем Инстаграм победитель телешоу.

Как 16-летний парень потратит свой приз в 500 тысяч гривен

Муаяд также поделился с прессой планами, на что потратит свой выгрыш. Половину суммы он хочет отдать родителям, а вторую, возможно, отложит на приобретение автомобиля.

Что касается продолжения певческой деятильности, юноша намерен и дальше развиваться как исполнитель.

Перед «Співають всі» Муаяд Абдельрахим уже принимал участие в различных песенных конкурсах.

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Фото и видео телеканала «Украина»