Зима в потемках: грозят ли Одессе веерные отключения света?

В Одессе и области в последнее время многие ощутили на себе «все прелести» отключения от электричества. Массовые отключения света в микрорайонах города и даже в целых населенных пунктах – давняя одесская практика. Но в последнее время блэкауты стали происходить все чаще и все масштабнее.

Похоже, нам вновь грозят веерные отключения света. На складах теплоэлектростанций не удалось накопить достаточных запасов угля, позволяющих без проблем пережить холода. А без черного топлива большинство ТЭС электричество вырабатывать не сможет. Придется ли нам массово закупать свечи, можно ли обезопасить свой дом от энергетического коллапса и насколько реально получить компенсацию за «сгоревшую» технику, выясняла «Одесская жизнь».

Одесситы опасаются, что перебои с электричеством – это не что иное, как замаскированные под ремонтные работы веерные отключения света. Об этой нерадужной перспективе говорили и в одесской мэрии. Мэр Геннадий Труханов заявил, что о возможности веерных отключений представителей местной власти «предупредили на совещании в обл­администрации». Но через пару дней городской голова Одессы уже уточнил свое заявление, мол, не так поняли его.

Энергетические компании и правительство также эти опасения опровергают. Но запасы топлива готовят. Так, в морской торговый порт «Южный» зашло первое судно с импортным углем.

Сейчас идет разгрузка 60,5 тысячи тонн топлива для украинских ТЭС. Всего компания ДТЭК договорилась об импорте семи судовых партий с углем почти в 470 тысяч тонн.

Добро пожаловать в 1990-е?

Нам с вами к веерным отключениям не привыкать. Вспомните «лихие 90-е» – с домашними посиделками в потемках, замершими лифтами, темными улицами, застывшим электротранспортом…

Очередной энергетический коллапс накрыл Украину в 2014-м – после начала воны на Донбассе. Тогда из-за боевых действий в восточных регионах остановилось более 80% угольных шахт. Как следствие – для каждой области были определены конкретные лимиты мощности потребления электроэнергии. Если их превышали – попадали в «черный» список. И регион накрывало веерное отключение. А так как лимиты выделяли очень небольшие, в темноте пришлось жить всей стране.

Согласно графикам аварийных отключений, экономили электричество в основном во время утренних и вечерних пиковых нагрузок: с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.

Именно тогда Украина впервые за многие годы начала покупать энергетический уголь за границей, население – снова запасаться свечами. А на барахолках хитом продаж стали керосиновые лампы.

Сейчас на 15 самых крупных в Украине тепловых электро­станциях имеется 88 энергоблоков. Из них:

28 – работают,

23 – не работают из-за отсутствия угля,

15 – не работают из-за ремонта,

13 – законсервированы (не работают),

9 – находятся в резерве.

О маневренных ТЭС и «угольном голоде»

На сегодняшний день в Украине ТЭС и ТЭЦ вырабатывают порядка 35% всей электроэнергии страны. Примерно половину дают атомные электростанции.

Вот только резко повышать либо понижать выработку электроэнергии на АЭС нельзя – энергетический блок после запуска работает в одном режиме.

А вот ТЭС и ТЭЦ нагрузку на энергосистему в течение суток могут менять. Пик – утром, в начале рабочего дня, и в вечернее время – когда люди возвращаются домой. А примерно в 11 вечера потребление резко падает – до шести-семи утра.

Так что на сегодняшний день такие электростанции необходимы энергетической отрасли государства. А для их беспрерывной работы в большинстве случаев нужны достаточные запасы угля.

Однако сегодня Украина отрезана от немалой части своих прежних источников черного золота. Поставки угля из оккупированных регионов запрещены законом. Ввоз из России, доля которого в общем объеме импорта ранее составляла более 50%, – прекращен. К тому же братья-россияне заблокировали поставки даже казахского угля через свою территорию.

В результате – к середине ноября нынешнего года на складах в Украине осталось всего лишь 370 тысяч тонн угля. Это вдвое меньше гарантированных запасов.

Потому эксперты и прогнозируют угрозу веерных отключений света.

Ранее мы рассказывали о том, как получить компенсацию за перебои с электроэнергией.

Корабли с углем уже идут в Одессу

Правда, энергетическая компания Рината Ахметова ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий угля. Суммарный объем поставок составляет почти 470 тысяч тонн. Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021-го и января 2022 года. То есть все и сразу корабли с углем в украинские порты не зайдут. Но даже всего этого объема, считают эксперты, достаточно будет только на 10-11 дней работы электростанций.

К тому же, как показывает практика прошлых лет, теплотворность американского угля ниже, чем привычного для наших ТЭС украинского или российского. Соответственно, сжигать его придется на 10-15% больше.

В ДТЭК говорят, что ведут переговоры о дополнительных объемах импортного угля. А правительство уже распорядилось начать сжигать газ. Но такими темпами он может так же быстро закончиться.

Кто заплатит за поломку?

Нередко от перепадов напряжения страдает бытовая техника.

Компенсацию за испорченное оборудование получить теоретически можно, но сложно.

Прежде всего, нужно обратиться к поставщику электроэнергии – с соответствующим заявлением, описанием случившейся ситуации и перечнем пострадавшей техники. Далее в течение трех-семи дней к заявителю должна быть направлена комиссия, чтобы провести обследование и составить соответствующий акт. Подписать его должны не менее двух свидетелей. Если вина энергопоставщика будет доказана, то он обязан возместить убытки.

В случае отказа – необходимо обратиться в сервисный центр для получения акта технического обследования, где причиной выхода из строя бытовой техники будут указаны перепады напряжения. К нему должны быть приложены квитанция об оплаченной стоимости ремонтных работ или заключение о невозможности их проведения.

Затем следует отправить энергопоставщику претензию о компенсации стоимости поврежденной техники. К ней, кроме акта сервисного центра, необходимо приложить: копию договора поставки электроэнергии; последние квитанции об оплате за электричество; если сохранились – чеки, квитанции, договоры кредитования, подтверждающие приобретение «сгоревшего» оборудования.

Претензия должна быть рассмотрена в течение 30-45 дней. А если ответ не поступил или в компенсации вам отказали – можете подавать в суд.

Одессе и области отключений света тоже не избежать?

Одесская ТЭЦ работает на газе. Правда, электричество вырабатывает только в период отопительного сезона. Одесса и большая часть Одесской области получают электроэнергию от Южно­украинской АЭС. Юго-западные районы региона – от Молдавской ГРЭС. И, казалось бы, от черного топлива Одесчина не зависит. Но критическая ситуация с запасами угля грозит возникновением общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины. А если она произойдет, то и Одессе, и области не избежать введения графиков веерных отключений.

Потому-то и не поверила часть одесситов в то, что недавнее длительное прекращение энергоснабжения на Таирова связано с ремонтными работами на линиях. Просто власти опасаются очередных акций протеста и не признают, что веерные отключения уже начались – считают недоверчивые граждане.

И Минэнерго действительно опубликовало на своем сайте графики масштабных отключений во всех регионах Украины. Однако объясняют их не дефицитом угля, а ремонтом электросетей.

Одесские же энергетики по поводу возможности веерных отключений комментариев не дают. Однако пообещали не прерывать электроснабжение в домах, где есть больные коронавирусом, подключенные к кислородным аппаратам. Но вместе с тем советуют абонентам «на всякий пожарный» позаботиться о резервных источниках питания. Интересно, как они собираются определять дома, где есть больные? И как выборочно, в ручном режиме, отключать дома?

Как подготовить жилье к отключениям?

Делаем энергонезависимым частный дом

Если вы проживаете в собственном доме, то на случай веерных отключений может пригодиться бензиновый генератор. Для поддержания освещения, работы холодильника, насоса в котле отопления и телевизора будет достаточно агрегата мощностью три-пять киловатт. Стоят такие модели от шести до девяти тысяч гривен. Генераторы с системой автозапуска – около тысячи долларов.

Расход топлива у генераторов – порядка одного-двух литров в час. То есть за это время придется потратить бензина минимум на 33 гривни, максимум – больше, чем на 50.

Источником бесперебойного питания можно дополнительно оборудовать и котел газового отопления. Цены таких комплектов – в зависимости от мощности и времени работы от аккумулятора – варьируются от пяти до десяти тысяч гривен.

Создаем «походные» условия в квартире

Для городских квартир можно прикупить источник бесперебойного питания с внешней батареей и хороший аккумулятор. Цены на модели бесперебойников, которые могут выдавать мощность 500 ватт в час, стартуют от трех тысяч гривен. Если к нему приобрести аккумулятор на 100 ампер-час за шесть тысяч гривен, то вы сможете запастись электроэнергией в объеме порядка 0,8-0,9 киловатт-часов. Такого количества хватит часа на три для, предположим, освещения, работы ноутбука и телевизора.

Для смартфона и ноутбука неплохо приобрести пауэрбанк. Цены на них стартуют, соответственно, от 200 и 1100 гривен.

Для освещения можно использовать туристические фонари со встроенными аккумуляторами, стоимость – от 150 гривен.

А жителям квартир с электроплитами не мешает обзавестись походной газовой горелкой хотя бы с одним баллоном газа. Такой комплект обойдется ориентировочно в 250 гривен. Одного баллона обычно хватает на два часа непрерывного горения.

Ранее мы рассказывали о том, кого отключат за неуплату за воду, газ, отопление и свет.