Ключевые моменты:

Учиться могут дети любой национальности

Образовательные центры работают при поддержке Болгарии

Ученики изучают язык, культуру и историю Болгарии

В Рени школа завершила свой первый учебный год

Школу болгарского языка в Рени посетила журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева. Она пообщалась с педагогами, учениками и руководителем болгарско-украинского культурно-образовательного центра «Медиа» Екатериной Гержик. Материал также основан на информации о государственной программе Республики Болгария «Родной язык и культура» и сотрудничестве центра с Министерством образования и науки Украины.

Любой ребенок может прийти сюда учиться

Представьте себе: большой город, позади — очередная изнурительная ночь под звуки сирен и взрывов, а за окном стеной льет дождь. Казалось бы, в такое субботнее утро хочется лишь выспаться в тишине. Но украинские родители и дети выбирают учебу — именно поэтому родители везут своих детей… на уроки болгарского языка. Потому что в стране, где пытаются уничтожить будущее, знания остаются главным оружием и надеждой.

Почему 1300 школьников со всей страны выбирают изучение культуры Болгарии и кто их этому обучает — выясняла «Одесская жизнь».

«Медиа» — это не просто образование. Это детские мечты, которые сбываются даже в укрытиях, и дружба двух народов, закаленная в самые тяжелые времена.

— Центр «Медиа» работает с 2018 года при поддержке программы Республики Болгария «Родной язык и культура», — рассказывает директор общественной организации Екатерина Гержик. — Мы открывали центр как пространство, где оживают болгарский язык, литература, история и богатые традиции Болгарии. Сегодня у нас обучаются 1300 детей по всей Украине. Наши центры работают в Одессе, Киеве, Львове, в городах и селах южной Бессарабии — там, где болгары живут поколениями. Но наши двери открыты для каждого: независимо от национальности, любой ребенок может прийти к нам и пополнить свою копилку знаний.

Екатерина Гержик подчеркивает, что обучение в центре — это не сухие уроки за партами, оно щедро «приправлено» творчеством. Здесь дети танцуют, поют, рисуют и раскрывают свои таланты в театральных студиях.

— Каждое лето наши воспитанники получают счастливую возможность на время забыть о войне на летних оздоровительных семинарах, — рассказывает Екатерина Гержик. — А наши замечательные педагоги ежегодно получают новый опыт в ведущих вузах Болгарии — Юго-Западном университете имени Неофита Рильского, Русенском и Софийском университетах. У нас работают более ста преподавателей, которые искренне любят свое дело, постоянно совершенствуют язык и повышают квалификацию. Благодаря поддержке Болгарии педагоги обеспечены лучшими книгами и самыми современными методиками.

— Мы работаем по субботам, и то, с каким восторгом дети спешат на занятия, порой трогает до слез, — продолжает Екатерина Гержик. — Представьте: миллионный город, позади страшная ночь очередного обстрела, утром стеной льет дождь, а родители все равно везут детей на уроки! В стране продолжается жестокая война, а наши образовательные центры работают. Конечно, безопасность детей — на первом месте. Поэтому мы работаем исключительно в зданиях с укрытиями, где созданы все комфортные условия. За эту возможность мы благодарны Министерству образования и науки Украины и департаменту образования и науки Одесской облгосадминистрации — они поддержали нас и предоставили возможность разместиться на базе украинских лицеев и гимназий.

Высокие баллы — лишь приятный бонус

— Наши воспитанники покоряют международные проекты и фестивали в Болгарии и по всей Европе, — говорит Екатерина Гержик. — Дети становятся победителями и призерами престижных европейских конкурсов и олимпиад. Это заслуга наших преподавателей — настоящих профессионалов, большинство из которых окончили европейские вузы.

Помимо олимпиад по болгарскому языку, которые проводятся в Украине, ученики проходят государственное тестирование непосредственно Министерства образования Болгарии. Однако высокие баллы — лишь приятный бонус. Самое главное — обучение в центре становится надежным стартом для будущего детей. Болгария ежегодно предоставляет выпускникам украинских лицеев сотни мест в своих университетах.

В завершение Екатерина Гержик сказала слова глубокой благодарности:

— Хочу низко поклониться нашему родному государству — Украине, которая даже в годы военного лихолетья дает этническим меньшинствам право изучать язык и историю своих предков. И, конечно, наша безграничная благодарность Республике Болгария, ее Министерству образования и науки и Министерству иностранных дел за финансовую помощь и поддержку.

В болгарской школе Рени подвели итоги первого учебного года

В городе Рени школа болгарского языка, работающая при поддержке болгарско-украинского культурно-образовательного центра «Медиа», действует с октября 2025 года. Она разместилась на базе Ренийского лицея №2.

Здесь обучаются 34 ребенка, распределенные на три возрастные группы: подготовительную (дошкольники 5–6 лет), первый и пятый классы.

— Стоит отметить, что не все дети происходят из семей этнических болгар, — рассказала преподаватель центра Надежда Наткина. — Любой ребенок, желающий изучать болгарский язык и культуру, может быть принят в воскресную школу. Большинство детей пришли в прошлом году практически с нулевым знанием болгарского языка.

В течение года самые младшие осваивали основы болгарского языка и литературы, а старшие, помимо болгарского языка и литературы, изучали географию, экономику, а также историю цивилизации.

Эти три группы обучали два педагога — Нина Иванова и Надежда Наткина.

Помимо основных предметов, педагоги проводят с детьми воспитательную работу, во время которой знакомят их с культурными и народными традициями болгар.

Несмотря на то что в Рени центр работает только первый год, ученики уже приняли участие в международных литературных и художественных конкурсах, а также в олимпиаде по болгарскому языку.

Ранее мы рассказывали, что в центре Рени Одесской области цветут розы из Болгарии и как они здесь появились.

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