Ключові моменти:

Велопатруль працював мобільними патрулями, які контролювали парки, сквери та набережні зони

Інспектори слідкували за дотриманням правил дорожнього руху на велодоріжках, складали адміністративні матеріали та штрафували порушників

Як працював велопатруль

Протягом сезону патрульні забезпечували безпеку на велодоріжках та громадських просторах області, оперативно реагуючи на порушення і допомагаючи велосипедистам та пішоходам дотримуватися правил.

Після завершення сезону велопатруль тимчасово припиняє роботу у цьому форматі, проте інспектори продовжать службу у звичайному режимі.

