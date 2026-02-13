Ключевые моменты:
- В роддоме №5 открыли новый операционно-реанимационный блок.
- В 2025 году здесь появились на свет около 1500 малышей.
- Реконструкция финансируется при поддержке Европейского инвестиционного банка.
Модернизация роддома №5 в Одессе
Как сообщили в мэрии, обновление роддома №5 проходит поэтапно. В рамках модернизации в медучреждении запустили две новые операционные с новейшим освещением и наркозными аппаратами. Появилась палата интенсивной терапии, где будут выхаживать рожениц в самых сложных случаях.
Кроме того, строители уже закончили ремонт крыши и почти доделали утепление фасада.
На очереди — запуск новейшего оборудования для спасения и интенсивной терапии новорожденных, которое должно поступить в ближайшие дни.
Читайте также: Когда секунды решают все: одесских врачей скорой помощи учат принимать роды в экстремальных ситуациях
От фундамента до кровли: детали масштабной реконструкции
Проект, стартовавший в 2025 году, охватывает всё здание. Рабочие не только перепланировали внутренние помещения для комфорта мам, но и усилили конструкцию дома, заменили инженерные сети и внедрили системы энергосбережения. Ремонт идет полным ходом в отделении для младенцев и диагностическом центре. Теперь даже путь из подвала к верхним этажам стал полностью отремонтированным и безопасным, что критически важно в нынешних условиях.
Реконструкция проводится в рамках государственной программы и финансируется по соглашению «Программа по восстановлению Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
80% средств выделяет Европейский инвестиционный банк, еще 20% — Одесский городской совет.
Читайте также: Редкий и крайне опасный случай: как медики одесской скорой спасли младенца весом 900 грамм