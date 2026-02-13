Ключевые моменты:

В роддоме №5 открыли новый операционно-реанимационный блок.

В 2025 году здесь появились на свет около 1500 малышей.

Реконструкция финансируется при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Модернизация роддома №5 в Одессе

Как сообщили в мэрии, обновление роддома №5 проходит поэтапно. В рамках модернизации в медучреждении запустили две новые операционные с новейшим освещением и наркозными аппаратами. Появилась палата интенсивной терапии, где будут выхаживать рожениц в самых сложных случаях.

Кроме того, строители уже закончили ремонт крыши и почти доделали утепление фасада.

На очереди — запуск новейшего оборудования для спасения и интенсивной терапии новорожденных, которое должно поступить в ближайшие дни.

От фундамента до кровли: детали масштабной реконструкции

Проект, стартовавший в 2025 году, охватывает всё здание. Рабочие не только перепланировали внутренние помещения для комфорта мам, но и усилили конструкцию дома, заменили инженерные сети и внедрили системы энергосбережения. Ремонт идет полным ходом в отделении для младенцев и диагностическом центре. Теперь даже путь из подвала к верхним этажам стал полностью отремонтированным и безопасным, что критически важно в нынешних условиях.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы и финансируется по соглашению «Программа по восстановлению Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

80% средств выделяет Европейский инвестиционный банк, еще 20% — Одесский городской совет.

