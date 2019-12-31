Как Одесса будет встречать Новый год, и о чем не стоит забывать во время праздника

Главные улицы Одессы уже полностью украшены, практически все поздравления и советы от чиновников и должностных лиц касательно празднования уже сказаны. Мы хотим напомнить, как город готовился к празднику и какие мероприятия ожидаются в этот день.

Первыми напомнили о приближении Нового года елочные базары. Причем в этом году их было уж как-то много, да так, что деревья просто наваливали на кучу, а не ставили на подножку, для презентабельности. К концу месяца полицейские зафиксировали 32 правонарушения в «елочном бизнесе» и изъяли 70 хвойных деревьев, которых реализовывали без соответствующих документов.

Культурно отдохнуть и зарядиться праздничным настроением можно на новогодних мероприятиях, которые готовят предприниматели, инициативные горожане или городская власть. Так, уже некоторая часть ярких событий прошла: это детский утренник в зоопарке, новогодний заплыв одесских моржей, и бег Санта-Клаусов в день первого снега. Но впереди ещё много интересного.

С Новым 202 годом! Дорогие наши читатели! До Нового 2020 года остались считанные часы. Поздравляем вас с праздником и желаем вам в новом году только хороших новостей!Наслаждайтесь праздником и новогодней Одесой! Gepostet von Одесская жизнь am Dienstag, 31. Dezember 2019

Для одесситов подготовили праздничную программу, которая включает в себя ярмарки, лекции, музыкальные события и прочее. Традиционно, на Думской площади ожидают пиротехническое шоу. А о безопасности в это время на местах массового скопления людей позаботятся 120 полицейских.

Добраться на некоторые ночные мероприятия можно будет на украшенном гирляндами общественном транспорте, который будет курсировать всю ночь с 31-го декабря на 1-е января.

Но во всей этой праздничной суете нужно быть бдительными, ведь даже елка с гирляндами может стать причиной пожара в доме. Так что безопасность во время праздников очень важна. Особенно с пиротехникой, а особенно детям и подросткам, которые решили пошуметь петардами. Важно знать, что эти изделия иногда некачественны – могут взорваться не по таймеру и не дать вам или вашему ребенку времени удалиться на безопасную дистанцию или откинуть петарду в сторону. А это чревато ранениями. В канун Нового года из-за этого уже пострадал и отправился в больницу один ребенок. Тут же стоит отметить, что шум от пиротехнических изделий возмущает и тревожит жителей домов. Например, на посёлке Котовского школьники уже несколько месяцев изматывают жителей домов звуками «взрывов».

Поэтому рекомендуем ознакомиться с инструкцией по использованию пиротехники от одесских спасателей, а также с советами наших правоохранителей о праздновании в целом. Да, и помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.

И напоследок: сегодня одесский глава Геннадий Труханов записал свое обращение к одесситам с поздравлениями и обещаниями.

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