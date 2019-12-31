Фейерверки и петарды: инструкция по пиротехнике от одесских спасателей

С каждым годом увеличивается количество людей, которые получают от пиротехнических изделий увечья, ожоги, травмы. Растет и риск возникновения пожаров.

Пресс-служба ГСЧС в Одесской области напоминает об опасности, которая скрывается за яркой этикеткой, ведь пиротехника требует повышенного внимания при использовании.

Чтобы праздник удался, нужно придерживаться элементарных правил:

Ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи. Покупать пиротехнические изделия необходимо лишь в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов соответствующую декларацию; Обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую информацию: наименование и адрес производителя; тип пиротехнического изделия; возрастные ограничения; класс пиротехнического изделия; инструкция по использованию и хранению; месяц и год изготовления; срок хранения; радиус опасной зоны действия пиротехнического изделия; вес пиротехнической смеси и / или взрывчатого вещества; обязательно наносится на пиротехническое изделие национальный знак соответствия.

При использовании пиротехнической продукции необходимо выполнять следующие требования:

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;

запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

зажигая фейерверк, а не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние – 30-50 метров;

к любому пиротехнического изделия подходите минимум через две минуты после окончания его работы, в многозарядных лучше не подходить еще дольше;

если салют не сработал, не подходите к нему около 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пиротехнику, которая сработала, гасите, соблюдая меры предосторожности.

Общепринятый способ утилизации пиротехники такой: залейте ее водой на 2 часа и лишь после этого выбросьте вместе с обычным мусором.

Спасатели призывает быть осторожными при использовании пиротехнических изделий и пристально следить за детьми, не позволяя им играть с пиротехникой.

Фото: yaizakon.com.ua

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