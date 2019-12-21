Как Одесса преображается к праздникам (фото)

Рекордно теплая зима радует в этом году одесситов, хотя и не способствует новогоднему настроению. Тем не менее, город уже красуется праздничным освещением, а главные улицы украшены сказочными героями. Новогодние елки манят своим убранством, а загоревшиеся на Думской площади цифры “2020” напоминают о скором наступлении нового десятилетия.