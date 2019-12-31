Труханов поздравил одесситов с праздниками и собирается высоко держать планку в следующем году

Одесситы столкнулись в последние месяцы уходящего года со многими испытаниями, но они прекрасно сдали экзамен на единство и сплоченность, сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он поздравил одесситов с Новым 2020 годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

“Уходящий год был непростым, но он показал нам, насколько важно быть едиными и сплочёнными, двигаться в одном направлении, поддерживать друг друга и сопереживать. Городская власть взяла в этом году высокую планку: мы успешно реализовали ряд глобальных проектов, которые будут служить нескольким поколениям одесситов”, – заявил мэр.

Он добавил, что это задаёт темп на следующий год, который городская власть не собирается “сбавлять ни на минуту”.

Фото: Артем Виноградов

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