fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Труханов поздравил одесситов с праздниками и собирается высоко держать планку в следующем году

Труханов поздравил одесситов с праздниками и собирается высоко держать планку в следующем году

Одесситы столкнулись в последние месяцы уходящего года со многими испытаниями, но они прекрасно сдали экзамен на единство и сплоченность, сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он поздравил одесситов с Новым 2020 годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

“Уходящий год был непростым, но он показал нам, насколько важно быть едиными и сплочёнными, двигаться в одном направлении, поддерживать друг друга и сопереживать. Городская власть взяла в этом году высокую планку: мы успешно реализовали ряд глобальных проектов, которые будут служить нескольким поколениям одесситов”, – заявил мэр.

Он добавил, что это задаёт темп на следующий год, который городская власть не собирается “сбавлять ни на минуту”.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить