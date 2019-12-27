Перевірка ялинкових базарів: за один рейд правоохоронці вилучили 70 хвойних дерев (відео)

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Усього за час відпрацювань, які почалися 21 грудня, складено 32 протоколи на порушників адміністративного законодавства. Двадцять сім з них притягуються до відповідальності за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160), ще п’ятеро – за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів

Вчора, 26 грудня, такий рейд пройшов у всіх чотирьох районах Одеси. У супроводі представників мас-медіа поліцейські перевіряли місця торгівлі хвойними деревами та дотримання громадянами порядку їх реалізації.

За день за результатами перевірки правоохоронцями вилучено 70 хвойних дерев, що реалізовувалися без відповідних документів. На продавців були складені три протоколи за ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, для прийняття рішення їх скеровано до суду.

Крім цього, у точках продажу виявлено 20 ялинок та сосен без маркувань. Про цей факт поліцейські повідомили представників державної екологічної інспекції, які прибули на місце і склали на недобросовісного підприємця протокол за ст. 88-1 КУпАП.

Рейди, спрямовані на запобігання незаконній вирубці та реалізації хвойних дерев, проводимуться поліцією і надалі. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, відповідно до статей 65, 152, 159, 160, 164 КУпАП, за незаконну вирубку, пошкодження, знищення хвойних дерев, а також за реалізацію цієї продукції передбачено штраф від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: ГУНП

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