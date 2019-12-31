Безопасной дозы алкоголя не существует: подборка фактов о выпивке

Праздничные дни неизменно сопровождаются распитием алкогольных напитков, и очень часто – в немыслимых количествах и сочетаниях. Все знают о вреде алкоголя, но в канун праздника стоит напомнить об этом, чтобы если не отказаться от выпивки, то хотя бы пить умеренно и более осознанно.
Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook написала о последствиях чрезмерного употребления алкоголя.
- Алкоголь действует на каждую клетку тела и наносит ей вред. Среди серьезных последствий – повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии, абдоминального ожирения, деменции. Есть много мифов о том, что “алкоголь продлевает жизнь” или спасает от депрессии. Но алкоголь несет необратимые последствия для организма, и по ссылке можно ознакомиться с научно обоснованными фактами об этом.
- Алкоголь не согревает. Все происходит наоборот – он расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.
- Алкоголь не имеет лечебных и профилактических свойств. Пить алкоголь с этой целью не имеет смысла, поскольку положительные эффекты перекрываются губительными последствиями. А в некоторых случаях использовать алкоголь для “оздоровления” может быть опасно для здоровья.
- Алкоголь повышает риск появления некоторых видов рака (ротовой полости, гортани, печени, прямой кишки). Алкоголь – признанный канцероген. По ссылке можно ознакомиться с тем, как и во сколько раз его употребление увеличивает риски развития опухолей.
- Если вы принимаете лекарства, пить алкоголь нежелательно. Но в целом утверждение, что антибиотики нельзя сочетать с алкоголем – миф. После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками.
- Пить алкоголь в течение всей беременности нельзя. Даже если это бокал вина в новогоднюю ночь. С первых недель беременности каждый бокал вина мама “делит” со своим ребенком, переваривать его им тоже придется вместе. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия сейчас или в будущем.
- Не употребляйте алкоголь на глазах своих детей. Это может стать причиной семейных ссор, вызвать у детей тревогу, беспокойство и нарушения сна. Часто дети, которые наблюдают своих родителей навеселе, теряют к ним уважение и доверие, иногда испытывают сильный страх. Даже умеренное употребление алкоголя родителей может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние детей.
- Если вы вообще не можете отказаться от алкоголя, научитесь употреблять его ответственно и правильно. Алкоголь нужно запивать водой, а наготове иметь питательную пищу. Здесь есть практические советы, как уменьшить вред от алкоголя.
- Многие перед застольем едят горсть черного угля, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период. Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попадание в кровь – может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств того, что уголь мешает попаданию алкоголя в кровь, не существует.
- Безопасной дозы алкоголя не существует. Это один из крупнейших мировых медицинских мифов, с которым до сих пор спорят ученые. Употребляя алкоголь, вы в любом случае рискуете своим здоровьем.
- Если эти аргументы вас не убедили, то в любом случае никогда не садитесь за руль, если выпили. Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию. В этом случае миф “Я способен себя контролировать” – не работает.
Фото: petra-leleka.livejournal.com
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