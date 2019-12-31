Безопасной дозы алкоголя не существует: подборка фактов о выпивке

Праздничные дни неизменно сопровождаются распитием алкогольных напитков, и очень часто – в немыслимых количествах и сочетаниях. Все знают о вреде алкоголя, но в канун праздника стоит напомнить об этом, чтобы если не отказаться от выпивки, то хотя бы пить умеренно и более осознанно.