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Новости Одессы и Одесской области

Зачем столько: одесситы сетуют на обилие стихийных елочных базаров (фото)

Зачем столько: одесситы сетуют на обилие стихийных елочных базаров (фото)

Прогуливаясь по Одессе, можно заметить, что город уже полностью готов встречать Новый год.

Об этом, в частности, свидетельствует обилие стихийно образовавшихся то там, то тут хвойных рынков.

Причем в этом году их как-то особенно много. К примеру, густые ряды зеленых деревьев мы заметили на проспекте Глушко. Продавцы разметили их вдоль тротуаров так, что прохожим приходится буквально протискиваться, чтобы пройти по оставшейся свободной узкой тропинке.

А на улице Толбухина расположились вплотную друг к другу сразу три точки сбыта предновогоднего товара. Торговцев там даже сложно разглядеть – среди стройных зеленых красавиц они засели, как в лесу.

– Кое-где деревьев столько, что их даже не поставили, как следует, а свалили в кучу. Так они и валяются, как какой-то ненужный хлам – смотреть больно, – поделилась впечатлениями местная жительница Юлия. – В нашем районе никогда раньше не было такого! И явно же все не продадут. Особенно страшненькие-корявенькие. Зачем спиливали, если понятно, что на них и не глянет никто? Это просто крик души!

Многие одесситы признаются, что им очень жаль, как обходятся у нас с зелеными насаждениями. Некоторые предлагают установить лимит по количеству деревьев для каждого продавца. Другие просят хотя бы пустить непроданные деревца на пользу общества, например, отвезти на корм животным в зоопарк. А кое-кто советует продавцам часть деревьев пожертвовать на благотворительность, например, бесплатно отдавать пенсионерам и многодетным матерям.

Фото Юлии Дриги

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