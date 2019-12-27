Одесские школьники изводят жителей поселка Котовского, взрывая петарды (видео)

Одесситы на поселке Котовского, живущие близ школы №92, сетуют на регулярные взрывы в их районе.
Люди говорят, что учащиеся образовательного учреждения регулярно взрывают у них под окнами петарды.
Об этом горожане рассказывают в соцсетях, передает ivasi.news.
По их словам, школьники хулиганят беспрерывно уже несколько месяцев подряд.
Жгут и бросают петарды днем и ночью, то целясь в животных, то в припаркованные машины, а то вообще под ноги прохожим.
Одну из групп подростков недавно удалось поймать на горячем активистам микрорайона. Школьники пытались забросить подожженное пиротехническое средство в люк возле помещения бойлерной у высотки.
Фото: radio1.news
Видео: Ivasi News
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