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Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники изводят жителей поселка Котовского, взрывая петарды (видео)

Одесские школьники изводят жителей поселка Котовского, взрывая петарды (видео)

Одесситы на поселке Котовского, живущие близ школы №92, сетуют на регулярные взрывы в их районе.

Люди говорят, что учащиеся образовательного учреждения регулярно взрывают у них под окнами петарды.

Об этом горожане рассказывают в соцсетях, передает ivasi.news.

По их словам, школьники хулиганят беспрерывно уже несколько месяцев подряд.

Жгут и бросают петарды днем и ночью, то целясь в животных, то в припаркованные машины, а то вообще под ноги прохожим.

Одну из групп подростков недавно удалось поймать на горячем активистам микрорайона. Школьники пытались забросить подожженное пиротехническое средство в люк возле помещения бойлерной у высотки.

Фото: radio1.news

Видео: Ivasi News

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