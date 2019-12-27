Как в Одессе добраться на праздник и обратно домой в новогоднюю ночь?

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения в праздничную ночь организует работу городских маршрутов общего пользования.

Так, в новогоднюю ночь будут курсировать трамваи, троллейбусы и маршрутки с 22:00 31 декабря до 6 утра 1 января 2020 года.

Трамвайные маршруты: № 3, № 5, № 7 — по три вагона; №10, №13, №15, №18 — по 2 трамвая; №19, №20, № 21, №27, № 28 — по 1 единице.

Троллейбусные маршруты: №2 и №11 — по 1 машине; №3, №8 и №12 — по 2 единицы транспорта; №7 и №9 — по 3 единице.

Автобусные маршруты: №137, №145, №148, №175, №185, №242 — по 4 маршрутки; №150 — по 5 машин; №168 — 10 автобусов; №198, №203 — 2 единицы транспорта; №201 — 3 маршрутки; №232а — 6 машин; №220а — 1 автобус по маршруту «Рыбпорт — площадь Независимости».

Фото: usionline.com

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