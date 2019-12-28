“Рождественский ажиотаж” и детский Новый год: что приготовили для одесситов на праздники

Новый год в эфире: одесситов ожидает ночь хитов и яркое юмористическое шоу В новогоднюю ночь главные каналы страны готовы радовать зрителей яркими шоу с участием известных артистов. Украинцы услышат любимые хиты, увидят эффектные и даже экстремальные постановки с зажигательными танцами, которые создадут праздничное настроение. ПОДРОБНЕЕ

Встречаем год Белой Крысы: по приметам, суевериям и в правильной одежде Астрологи утверждают, что наступающий високосный год, несмотря на все суеверия, позволит каждому получить то, что ему нужно больше всего, – кому-то улучшить уровень жизни и материальное положение, а кому-то найти свою вторую половинку. Однако, чтобы все это сбылось, нужно обязательно учитывать вкусы хозяйки года – Белой Крысы. ПОДРОБНЕЕ