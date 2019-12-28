“Рождественский ажиотаж” и детский Новый год: что приготовили для одесситов на праздники

Даже в предпраздничные дни, наполненные радостной суетой и подготовкой к встрече Нового года, у одесситов будет возможность послушать лекцию, классическую музыку и увидеть театральные работы известного художника. Порадуют горожан и праздничные ярмарки, а те, кто уже не может усидеть на месте, могут принять участие в тематических спортивных мероприятиях.
До 30 декабря в ТРЦ «Ривьера» одесситы смогут посетить ярмарку «Рождественский ажиотаж». Гостей ждут мастер-классы и праздничная программа. Можно будет приобрести новогоднюю символику, авторские изделия, игрушки из стекла, украшения из натуральных камней, метала, кожи и текстиля.
Начало — в 10.00.
28 декабря
В Большом зале музыкальной академии состоится концерт Павла Доронина. В программе — Карл Рейнеке, Зигфрид Элерт, Эжен Бозза.
Адрес: ул. Новосельского, 63.
Начало — 12.00.
Одесская консерватория приглашает на концерт Игоря Видойника. В программе — Блодек, Шокер, Гобер, Сен-Санс.
Адрес: ул. Новосельского, 63.
Начало — в 13.00.
В Первой украинской школе театра и кино оперный критик, журналист и искусствовед Вадим Журавлев прочтет лекцию «Конец эпохи примадонны. Опера на пути к шоу-бизнесу».
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 15.00.
28 и 29 декабря в парке Шевченко для одесситов состоится предпраздничная новогодняя ярмарка «Новогодние подарки».
31 декабря
На Городском рынке еды пройдет празднование Нового года. Для гостей выступят Группа SHО!? И Dj Renovatio.
Адрес: ул. Ришельевская, 9а.
Начало — в 21.00.
1 января
На Думской площади для маленьких одесситов пройдет «Детский Новый год».
Начало — в 16.00.
Фото: images.unian.net
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