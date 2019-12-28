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Новости Одессы и Одесской области

“Рождественский ажиотаж” и детский Новый год: что приготовили для одесситов на праздники

“Рождественский ажиотаж” и детский Новый год: что приготовили для одесситов на праздники

Даже в предпраздничные дни, наполненные радостной суетой и подготовкой к встрече Нового года, у одесситов будет возможность послушать лекцию, классическую музыку и увидеть театральные работы известного художника. Порадуют горожан и праздничные ярмарки, а те, кто уже не может усидеть на месте, могут принять участие в тематических спортивных мероприятиях.

До 30 декабря в ТРЦ «Ривьера» одесситы смогут посетить ярмарку «Рождественский ажиотаж». Гостей ждут мастер-классы и праздничная программа. Можно будет приобрести новогоднюю символику, авторские изделия, игрушки из стекла, украшения из натуральных камней, метала, кожи и текстиля.

Начало — в 10.00.

28 декабря

В Большом зале музыкальной академии состоится концерт Павла Доронина. В программе — Карл Рейнеке, Зигфрид Элерт, Эжен Бозза.

Адрес: ул. Новосельского, 63.

Начало — 12.00.

Одесская консерватория приглашает на концерт Игоря Видойника. В программе — Блодек, Шокер, Гобер, Сен-Санс.

Адрес: ул. Новосельского, 63.

Начало — в 13.00.

В Первой украинской школе театра и кино оперный критик, журналист и искусствовед Вадим Журавлев прочтет лекцию «Конец эпохи примадонны. Опера на пути к шоу-бизнесу».

Адрес: ул. Ришельевская, 33.

Начало — в 15.00.

28 и 29 декабря в парке Шевченко для одесситов состоится предпраздничная новогодняя ярмарка «Новогодние подарки».

31 декабря

На Городском рынке еды пройдет празднование Нового года. Для гостей выступят Группа SHО!? И Dj Renovatio.

Адрес: ул. Ришельевская, 9а.

Начало — в 21.00.

1 января

На Думской площади для маленьких одесситов пройдет «Детский Новый год».

Начало — в 16.00.

Фото: images.unian.net

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