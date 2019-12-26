Більше ста поліцейських патрулюватимуть в Одесі під час новорічно-різдвяних свят

Під час святкування Нового року і Різдва – з 31 грудня і до 7 січня – в історичній частині Одеси будуть нести чергування 120 правоохоронців.

Про це повідомляє Таймер.

Як повідомило керівництво місцевої патрульної поліції на останній в цьому році і звітної прес-конференції, мова йде про основні місцях скупчення людей в місті – вул. Дерибасівській і Думській площі. На підтримку там порядку спрямують 45 автомобільних і кілька груп піших патрулів.

Фото: Радіо ТРЕК

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