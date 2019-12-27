Танцевали и кормили животных: в одесском зверинце устроили новогодние гуляния (фото)

Вот-вот подойдет к концу очередной год. Он был трудным, динамичным, во многом плодотворным, но главное — богатым на события. На события знаковые, как для страны в целом, так и для Одессы в частности.

Мы предлагаем вместе с нашим изданием вспомнить главные вехи уходящего 2019 года. Для этого мы пересмотрели все газетные подшивки и пролистали всю ленту новостей. А теперь пришла пора по волнам памяти отправиться в последнее путешествие в этом году.

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