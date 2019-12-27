Танцевали и кормили животных: в одесском зверинце устроили новогодние гуляния (фото)

В зоопарке Одессы провели тематический праздник для детей и взрослых.
Несмотря на хмурую погоду, для посетителей зверинца устроили гуляния, передает 7kanal.com.ua.
Для гостей организовали конкурсы, а веселое действо сопровождалось песнями и танцами.
Перед собравшимися выступил танцевальный коллектив «Dance art».
Кроме того, для юных любителей природы провели мастер-класс.
А самой интересной частью оказалось показательное кормление животных.
Праздник продолжится и в субботу, желающих зовут приходить в 12 часов.
Фото: 7kanal.com.ua
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