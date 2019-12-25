В Одесі на салют у новорічну ніч витратять 280 тисяч гривень

Департамент внутрішньої політики Одеської мерії витратить на організацію салюту в новорічну ніч 280 тисяч гривень.

Про це повідомляє Таймер.

З них 150 тисяч витратять на піротехніку, а 130 тисяч – на послуги з організації самого салюту.

Організовувати вогняне шоу буде ФОП «Дубчак Борис Борисович». Мерія Одеси регулярно замовляє у нього подібні послуги: так, він організовував салют на честь Дня міста в цьому році, а також новорічні феєрверки в 2016 та 2017 років роках.

Борис Дубчак є ветераном війни в Афганістані, очолює міську організацію «афганців», а також її відділення в Малиновському районі міста.

Фото: Слово и Дело

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