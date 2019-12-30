Полицейские рассказали одесситам, как безопасно встретить Новый год

Пресс-служба одесской полиции подготовила несколько советов, следуя которым можно спокойно и без происшествий отметить новогодние и рождественские праздники.

Речь об этом идет в сообщении на сайте ГУ НП Одесской области.

Во-первых, следует отказаться от некачественной пиротехнической продукции. Покупать ее можно только в специализированных местах продажи, исключительно при наличии сертификатов качества. Небрежным отношением к пиротехнике можно превратить праздник в трагедию. Для детей без присмотра взрослых даже такие, на первый взгляд, безобидные игрушки как «хлопушки» или бенгальские огни, – табу.

Во-вторых, нужно помнить об опасности употребления некачественных спиртных напитков. Выбирать их нужно тщательно, чтобы на праздничном столе не оказался поддельный алкоголь. Следует покупать только лицензированный товар.

В-третьих, важно трезво оценивать свои силы и не злоупотреблять спиртными напитками. Чрезмерное их употребление вводит человека в беспомощное состояние, которым могут воспользоваться злоумышленники. Однако хуже всего, что под влиянием алкоголя людей тянет на приключения, преступления, за руль. Пагубное пристрастие может стоить кому-то жизни или здоровья. А это, как показывает практика, не редкость.

“Берегите себя и своих родных. Празднуйте с умом и в любой ситуации оставайтесь мудрыми и законопослушными”, – добавили в полиции.

Фото: salute.lviv.ua

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