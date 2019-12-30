fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Полицейские рассказали одесситам, как безопасно встретить Новый год

Полицейские рассказали одесситам, как безопасно встретить Новый год

Пресс-служба одесской полиции подготовила несколько советов, следуя которым можно спокойно и без происшествий отметить новогодние и рождественские праздники.

Речь об этом идет в сообщении на сайте ГУ НП Одесской области.

Во-первых, следует отказаться от некачественной пиротехнической продукции. Покупать ее можно только в специализированных местах продажи, исключительно при наличии сертификатов качества. Небрежным отношением к пиротехнике можно превратить праздник в трагедию. Для детей без присмотра взрослых даже такие, на первый взгляд, безобидные игрушки как «хлопушки» или бенгальские огни, – табу.

Во-вторых, нужно помнить об опасности употребления некачественных спиртных напитков. Выбирать их нужно тщательно, чтобы на праздничном столе не оказался поддельный алкоголь. Следует покупать только лицензированный товар.

В-третьих, важно трезво оценивать свои силы и не злоупотреблять спиртными напитками. Чрезмерное их употребление вводит человека в беспомощное состояние, которым могут воспользоваться злоумышленники. Однако хуже всего, что под влиянием алкоголя людей тянет на приключения, преступления, за руль. Пагубное пристрастие может стоить кому-то жизни или здоровья. А это, как показывает практика, не редкость.

“Берегите себя и своих родных. Празднуйте с умом и в любой ситуации оставайтесь мудрыми и законопослушными”, – добавили в полиции.

Фото: salute.lviv.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить