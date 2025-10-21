Ключевые моменты:

Новая кабельная система Kardesa соединит Украину с европейскими и азиатскими странами через Черное море в обход России.

Проект добавит 500 терабит/с интернет-пропускной способности для всего Черноморского региона.

Стартует строительство в 2027 году в Болгарии, проект поддерживает Vodafone.

Черноморский интернет-кабель соединит Украину с миром

Украина присоединилась к крупному международному проекту — прокладке подводной интернет-магистрали через Черное море. Эту систему построит компания Vodafone в рамках развития глобальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проект Kardesa соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию, став новым цифровым мостом между Европой и Азией. Самое главное — соединение будет проходить в обход территории России, что гарантирует большую безопасность и независимость украинского интернета.

Новая кабельная система обеспечит:

Быстрый и защищенный интернет для украинцев;

Цифровой суверенитет:

Устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры;

Инвестиции в сферу телекоммуникаций.

Строительство стартует в 2027 году в Болгарии. Общий бюджет проекта — свыше 100 миллионов евро. По завершении он добавит региону до 500 терабит/секунду пропускной способности — это критически важно, ведь до 98% международного интернет-трафика проходит по подводным кабелям.

