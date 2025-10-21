Ключевые моменты
- В Одессе продолжаются Дни еврейской культуры — выставки, встречи и дискуссии о человечности и памяти на разных площадках города. Программа завершится разговором о героизме и гуманизме во время Холокоста в Музее истории евреев на Нижинской, 66.
- В Музыкальной академии на Новосельского, 63 прозвучат народные инструменты, чарующие мотивы Сен-Санса и вдохновенные произведения, раскрывающие красоту классики.
- Творческая встреча с художником Максимом Трубниковым в библиотеке на Европейской, 67 подарит разговор о живописи как образе жизни.
- Просмотр фильма «Мавка. Лесная песня» в детской библиотеке №23 на Черноморского казачества, 45 пригласит погрузиться в мир украинского мифа.
- Событие «Кофе с психологом» в бизнес-центре «Ольвия» на Ивана Луценка, 21–23 поможет разобраться с зависимостями и обрести внутреннее равновесие.
- Выставка Людмилы Максимовой «Девушка, которая пишет» в галерее Союза художников на Греческой, 26–28 станет нежным аккордом художественного уикенда.
- Для детей — «Космические приключения» в библиотеке №26 на Киры Муратовой, 13: путешествие во Вселенную и немного волшебства открытий.
Еврейская культура и историческая память
Дни еврейской культуры объединят жителей и гостей города вокруг глубокой традиции, наследия и искусства. Это напоминание о человечности, силе духа и взаимном уважении. Завершит тему разговор о героизме и гуманизме во время Холокоста — событие, которое призывает не забывать и учиться состраданию.
Музыка, что ведет за собой
В Музыкальной академии прозвучат народные инструменты, чарующие мотивы Сен-Санса и вдохновенные произведения, раскрывающие красоту классики. Это праздник музыки, где молодость и талант сливаются в единый ритм, создавая атмосферу радости, вдохновения и гармонии.
Искусство, кино и слово
Творческая встреча с художником Максимом Трубниковым подарит разговор о живописи как образе жизни. Просмотр фильма «Мавка. Лесная песня» позволит погрузиться в мир украинского мифа, а выставка Людмилы Максимовой «Девушка, которая пишет» станет нежным аккордом, где слово и цвет встречаются в гармонии.
Наука, психология и открытия
Для тех, кто стремится узнать больше, — путешествие в мир «Космических приключений» и теплая беседа «Кофе с психологом» о выборе, зависимостях и осознанности. Это время для себя, для открытий и внутреннего равновесия.
Что: Дни еврейской культуры
Локации города
Когда: 21–23 октября
Что: Космические приключения
Кира Муратовой, 13, библиотека №26
Когда: 21 октября, 16:00
Что: Концерт студентов кафедры народных инструментов
Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 21 октября, 18:00
Что: Творческая встреча с Максимом Трубниковым
Европейская, 67, библиотека
Когда: 22 октября, 16:00
Что: Кофе с психологом «Вино — яд или лекарство? Психология и физиология зависимостей»
Ивана Луценка, 21–23, бизнес-центр Ольвия
Когда: 22 октября, 17:00. Регистрация обязательна: +38093 90 333 90
Что: К. Сен-Санс «Карнавал животных»
Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 октября, 17:00
Что: Концерт «И музыка несет в свой стремительный полет»
Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 октября, 18:00
Что: Просмотр и обсуждение фильма «Мавка. Лесная песня»
Черноморского казачества, 45, детская библиотека №23
Когда: 23 октября, 15:00
Что: Героизм и гуманизм во время Холокоста
Нижинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 23 октября, 18:00
Что: Людмила Максимова — девушка, которая пишет
Греческая, 26–28, Галерея Союза художников
Когда: 23 октября, 20:00