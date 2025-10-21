Ключевые моменты

В Одессе продолжаются Дни еврейской культуры — выставки, встречи и дискуссии о человечности и памяти на разных площадках города. Программа завершится разговором о героизме и гуманизме во время Холокоста в Музее истории евреев на Нижинской, 66.

В Музыкальной академии на Новосельского, 63 прозвучат народные инструменты, чарующие мотивы Сен-Санса и вдохновенные произведения, раскрывающие красоту классики.

Творческая встреча с художником Максимом Трубниковым в библиотеке на Европейской, 67 подарит разговор о живописи как образе жизни.

Просмотр фильма «Мавка. Лесная песня» в детской библиотеке №23 на Черноморского казачества, 45 пригласит погрузиться в мир украинского мифа.

Событие «Кофе с психологом» в бизнес-центре «Ольвия» на Ивана Луценка, 21–23 поможет разобраться с зависимостями и обрести внутреннее равновесие.

Выставка Людмилы Максимовой «Девушка, которая пишет» в галерее Союза художников на Греческой, 26–28 станет нежным аккордом художественного уикенда.

Для детей — «Космические приключения» в библиотеке №26 на Киры Муратовой, 13: путешествие во Вселенную и немного волшебства открытий.

Еврейская культура и историческая память

Дни еврейской культуры объединят жителей и гостей города вокруг глубокой традиции, наследия и искусства. Это напоминание о человечности, силе духа и взаимном уважении. Завершит тему разговор о героизме и гуманизме во время Холокоста — событие, которое призывает не забывать и учиться состраданию.

Музыка, что ведет за собой

В Музыкальной академии прозвучат народные инструменты, чарующие мотивы Сен-Санса и вдохновенные произведения, раскрывающие красоту классики. Это праздник музыки, где молодость и талант сливаются в единый ритм, создавая атмосферу радости, вдохновения и гармонии.

Искусство, кино и слово

Творческая встреча с художником Максимом Трубниковым подарит разговор о живописи как образе жизни. Просмотр фильма «Мавка. Лесная песня» позволит погрузиться в мир украинского мифа, а выставка Людмилы Максимовой «Девушка, которая пишет» станет нежным аккордом, где слово и цвет встречаются в гармонии.

Наука, психология и открытия

Для тех, кто стремится узнать больше, — путешествие в мир «Космических приключений» и теплая беседа «Кофе с психологом» о выборе, зависимостях и осознанности. Это время для себя, для открытий и внутреннего равновесия.

Что: Дни еврейской культуры

Локации города

Когда: 21–23 октября

Что: Космические приключения

Кира Муратовой, 13, библиотека №26

Когда: 21 октября, 16:00

Что: Концерт студентов кафедры народных инструментов

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 21 октября, 18:00

Что: Творческая встреча с Максимом Трубниковым

Европейская, 67, библиотека

Когда: 22 октября, 16:00

Что: Кофе с психологом «Вино — яд или лекарство? Психология и физиология зависимостей»

Ивана Луценка, 21–23, бизнес-центр Ольвия

Когда: 22 октября, 17:00. Регистрация обязательна: +38093 90 333 90

Что: К. Сен-Санс «Карнавал животных»

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 октября, 17:00

Что: Концерт «И музыка несет в свой стремительный полет»

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 октября, 18:00

Что: Просмотр и обсуждение фильма «Мавка. Лесная песня»

Черноморского казачества, 45, детская библиотека №23

Когда: 23 октября, 15:00

Что: Героизм и гуманизм во время Холокоста



Нижинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 23 октября, 18:00

Что: Людмила Максимова — девушка, которая пишет

Греческая, 26–28, Галерея Союза художников

Когда: 23 октября, 20:00