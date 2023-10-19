Где в Одессе самая высокая скорость интернета?

Два вида скорости интернета

Существует два ключевых параметра скорости интернета:

входящая скорость (download) — скачивание данных на примере просмотра онлайн видео, прослушивания музыки или просто скачивание какого-либо файла;

исходящая (upload) — отправка данных на примере загрузки фото или видео в социальные сети, отправка сообщений в мессенджерах и многое другое.

Где в Одессе самый быстрый интернет

На графике видно, что на данный момент самая высокая скорость интернета среди провайдеров Одессы у компании Vega Telecom. Интернет от Vega в несколько раз превышает скорость популярных в Одессе интернет провайдеров. В то же время, скорость основных одесских провайдеров приблизительно равна и колеблется в диапазоне 25-100 Мбит/с. Такая разница может быть обусловлена тем, что Vega предоставляет услуги доступа в Интернет по технологии GPON, которая, может обеспечивать скорость до 1000 Мбит/с.

Данные были предоставлены компанией Speedtest за сентябрь 2023 года на основе ежедневных тестов скорости, проводимых одесскими пользователями на сайте компании.

Speedtest — это полностью бесплатный и широко известный в мире сервис проверки интернет-соединения. Работает с 2006 года и известен своей приверженностью прозрачности работы сетей.

В рейтинг добавляются те провайдеры, пользователи которых делают более уникальных 200 проверок скорости ежемесячно на протяжении последних 13 месяцев. Для дальнейшего участия в рейтинге сервису достаточно при тех же условиях всего 100 уникальных проверок.

Что может повлиять на скорость проводного интернета

технология интернет-соединения — возможные потери скорости из-за устаревшей схемы подключения сетевого оборудования;

качество коммуникаций и оборудования — неисправности и повреждения кабельных сетей;

технические характеристики сетевого адаптера — возможные ограничения скорости на оборудования пользователя;

работающие программы в фоновом режиме и антивирус.

Что может повлиять на скорость беспроводного интернета (Wi-Fi)

технические характеристики Wi-Fi роутера — как правило, более дешевые роутеры не могут обеспечить высокую скорость интернета;

количество подключенных устройств — несколько параллельно подключенных к роутеру устройств будут забирать часть скорости интернета;

помехи от Wi-Fi-роутеров в соседних помещениях — частая проблема в многоквартирных домах, когда сигналы от соседских роутеров накладываются друг на друга, создают помехи и ощутимо замедляют скорость интернета;

расстояние и препятствия между роутером и устройством — чем дальше находится роутер, тем слабее от него сигнал, а стены между устройствами создают дополнительную преграду и замедляют скорость.

Как проверить скорость интернета

Чтобы исключить все возможные неточности и помехи при тестировании, рекомендуется проделать следующее:

подключить интернет к устройству, на котором будут проводиться замеры по проводу (если используется подключение через WiFi);

желательно установить альтернативный и чистый от сторонних плагинов и расширений интерне-браузер;

отключить все фоновые программы;

отключить антивирус.