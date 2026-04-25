Ключевые моменты:

  • В Одессе перекрыто движение на участке Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди из-за ремонта магистрального канализационного коллектора.
  • Ограничение действует с 25 апреля до завершения работ, точное время возобновления движения пока не известно.
  • Водителям введен объезд: через переулки Казацкий (на ул. Шишкина) и Айвазовского (на ул. Костанди).

Перекрыли часть Люстдорфской дороги

Прессслужба Одесского городского совета сообщила, что из-за проведения ремонтных работ на магистральном канализационном коллекторе вдоль Люстдорфской дороги перекрыто движение транспорта по обоим направлениям. В соответствии с 25 апреля перекрыто движение от перекрестка с ул. Левитана к перекрестку с ул. Костанди. Точное время возобновления движения неизвестно. В сообщении указанную дорогу перекрыли «до завершения работ».

схема руху Одеса

Добавим, что на участке установлены соответствующие дорожные знаки по направлениям объезда.

Объезд осуществляется:

  • по пер. Казацкий в направлении ул. Шишкина;
  • по пер. Айвазовского в направлении ул. Костанди.

Напомним, также с 25 апреля и до завершения ремонта вносятся временные изменения в схемы движения городского транспорта.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме