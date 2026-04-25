Ключевые моменты:
- В Одессе перекрыто движение на участке Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди из-за ремонта магистрального канализационного коллектора.
- Ограничение действует с 25 апреля до завершения работ, точное время возобновления движения пока не известно.
- Водителям введен объезд: через переулки Казацкий (на ул. Шишкина) и Айвазовского (на ул. Костанди).
Перекрыли часть Люстдорфской дороги
Прессслужба Одесского городского совета сообщила, что из-за проведения ремонтных работ на магистральном канализационном коллекторе вдоль Люстдорфской дороги перекрыто движение транспорта по обоим направлениям. В соответствии с 25 апреля перекрыто движение от перекрестка с ул. Левитана к перекрестку с ул. Костанди. Точное время возобновления движения неизвестно. В сообщении указанную дорогу перекрыли «до завершения работ».
Добавим, что на участке установлены соответствующие дорожные знаки по направлениям объезда.
Объезд осуществляется:
- по пер. Казацкий в направлении ул. Шишкина;
- по пер. Айвазовского в направлении ул. Костанди.
Напомним, также с 25 апреля и до завершения ремонта вносятся временные изменения в схемы движения городского транспорта.
Читайте также: В Одессе из-за марафона изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.