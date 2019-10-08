«Я падаю»: аварийное ограждение по-одесски

Любое аварийное ограждение на улице — это сигнал об опасности. Каждый знает: если по дороге встречается оградительная лента, значит, что-то «не так»: то ли кусок фасада упал, то ли лепка сорвалась вниз от старости, то ли еще что-то подобное.

С другой стороны, ленты встречаются так часто, что люди к ним привыкают, идут себе дальше, каждый в своих мыслях, не обращая внимания на сигнал об опасности.

В связи с этим на ул. Дворянской проблему с опасным участком, вернее, его ограждением, решили творчески, креативно и, можно сказать, по-одесски. Там с фасадом одного из домов проблема: балкон грозит разрушением. Поначалу оградили этот участок и установили обычную надпись: опасно, мол, обходите.

А место людное, многие и внимания не обращают.

И тогда одесситы убрали в сторону «привычное» объявление об опасности и оградили опасное место надписями в современном стиле, даже назвали это «инсталляцией современного искусства».

Надписи яркие, с юмором. Одна из них так и гласит: «Я падаю!».

Рядом на асфальте изображен силуэт — точь-в-точь как после того, как местоположение трупа обводят мелом. В общем, не захочешь — прочитаешь, вникнешь, обойдешь.

А еще и голову поднимешь вверх, чтобы сообразить, что же здесь происходит. А там, наверху — настоящая «красота»… И в самом деле опасная, кстати.

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