Тепло в домах одесситов обещают дать своевременно

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александр Козловский, городские службы весь летний период активно готовили к отопительному сезону все коммуникации. Приведены в порядок семь районных, четыре квартальных, 131 коммунальная котельная и три частных, которые находятся на балансе ТГО.

В рамках подготовки к отопительному сезону также провели ремонт кровли в 852 домах, сети холодного водоснабжения и системы электроснабжения в 418 жилых домах.

«Что касается задолженности КП «Теплоснабжение города Одессы», чтобы получить номинацию на газ, там должны проплатить ещё 196 млн. грн. Эти деньги у предприятия есть, так как 115 млн. грн. были выделены горсоветом в июне, и еще 100 млн. грн. – в сентябре. В настоящее время соглашение на номинацию находится на подписании в НАК «Нафтогаз», – пояснил чиновник.

По его словам, согласование займёт всего несколько дней, и «КП «ТГО» получит номинацию на газ.

Фото: delo.ua