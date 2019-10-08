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Новости Одессы и Одесской области

Одесским родителям на заметку: каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты

Одесским родителям на заметку: каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты

Украинцы создали на сайте президента петицию, в которой просят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

По данным Всемирной организации здоровья, которые приводит Forbes, 20% подростков в Украине курят электронные сигареты. Продавать их несовершеннолетним у нас в стране не запрещено законом.

Официально запретить электронные сигареты несовершеннолетним украинцы просят Владимира Зеленского. Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Ее автор отмечает, что электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость, провоцируют сердечно-сосудистые и легочные заболевания и тормозят физическое и умственное развитие детей.

В некоторых странах Европы и нескольких штатах США вейпы запретили законом. Ранее в США зарегистрировали смерть нескольких человек, которые связывают с курением вейпа. При этом в США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек.

Фото: etcetera.media

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