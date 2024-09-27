Трагическое 434-летие Измаила: празднование отменено из-за войны

Напомним, в Измаиле объявлен траур: празднование Дня города отменили

Летним утром мы обязательно встречали поливочную машину, которая разбрызгивала воду на растения, а на больших квадратах плитки оставались мокрые следы. Во множестве ручьев образовывались маленькие радуги, которые делали праздничным и ярким каждый обычный день.

Далее мы проходили вдоль Городского парка напротив собора. Здесь обязательно останавливались, чтобы полюбоваться огромным циферблатом, расположенным на колокольне. Я всегда гордилась этой архитектурной жемчужиной Придунавья.

Городской сад за ажурной кованой оградой казался таинственным местом, где каждое дерево имело свою историю, — это подтверждали таблички возле растений. Позже узнала, что здесь посажены редкие растения, которые специально привозили для высадки в этом саду.

На своем пути неподалеку от собора не обходили огромный дуб, который я, маленькая, всегда оббегала по кругу, а потом ладонями касалась его испещренной дорожками коры. В этой части города мама всегда обращала мое внимание на архитектуру старого Измаила.

Затем по традиции мы направлялись на морской вокзал к Дунаю. Тогда я не понимала, почему «морской», ведь город расположен у реки.

В этом военном году в последнюю субботу месяца Измаил отмечает важную дату — 434-ю годовщину со дня основания. Каждый год он взрослеет, становится зрелым, как и человек. Но в то же время остается нарядным, привлекательным и уютным. Это, в частности, и потому, что горожане заботятся о нем. Измаильцы действительно любят свой город. Когда к нам приезжают гости, то всегда восхищаются его чистотой и благоустройством, а жители с удовольствием принимают эту похвалу.

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С началом полномасштабной войны сердце Измаила бьется с тревогой о наших военных, которые отстаивают свободу и независимость Украины.

Накануне Дня города, в ночь на 27 сентября, враг атаковал дронами Измаил, нанеся ущерб гражданским домам, и к сожалению, унеся жизни мирных жителей.

28 сентября в городе планировались благотворительный концерт, благотворительная ярмарка в парке у памятника Кобзарю, традиционная региональная выставка художников Придунавья «Буджакская палитра», а также открытый чемпионат по волейболу. Но. Мероприятия отменены. Самое важное сейчас — поддерживать друг друга и объединиться ради победы.

Интересные факты

В 1892 году в Измаильском порту построена трехсотметровая набережная с пристанями для иностранных и отечественных торговых судов.

В начале 1900-х годов Измаил стал важным центром рыбного промысла. Соленая рыба и икра из города активно продавались в Молдавию, Австрию, Польшу, а также в Одессу и другие регионы. Покупатели приезжали на места ловли и самостоятельно солили свежую рыбу.

В 90-х годах XIX века в Измаиле действовало 30 заводов, среди которых 15 кирпичных и 11 черепичных, а также предприятия по производству свечей, мыла, сала и пива.

В 1891 году частным предпринимателем построен первый водопровод.

А вот канализации не было еще в 1919 году. Однако в городе уже существовало электрическое освещение.

В 1834 году в городе построена первая городская больница и открыта аптека.

Подземный город

Большой интерес вызывают подземные лабиринты в старой части и центре Измаила. Некоторые подземные ходы являются хорошо сохранившимися кирпичными конструкциями с высотой потолка до двух метров. По одной из версий, один из самых длинных тоннелей вел из крепости в центральную часть города.

Основой подземного Измаила являются церковно-монастырские подземелья, которые позволяли безопасно передвигаться между церквями. Входы и выходы оставались в тайне, а единственная карта маршрутов, хранившаяся в Епархиальном управлении, сегодня уже утрачена. Сейчас все известные входы замурованы.

Наталья Слободяна

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