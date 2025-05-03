«Посигналь, если за Украину»

Сергей с дочерью

Знакомьтесь — это Ирина Химич. Девушка, которая решила организовать автозаезд и рассказать всему миру о своем отце-военном. Сейчас Ирина студентка 3-го курса, она получает педагогическое образование и уже работает в школе и проводит патриотические мероприятия для детей. Ее отец с первых дней большой войны записался добровольцем — его направили на Запорожское направление. Это подтолкнуло ее вместе с подружкой три года назад пройти пешком по улицам города, держа плакат со словами: «Посигналь, если за Украину» с одной стороны, а с другой — «Обними, если за Украину». С этой спонтанной акции все и началось.

Как остановить город?

Идея провести автозаезд появилась тогда, когда ее папа получил ранение. Ирина хотела поддержать всех защитников, которые защищают страну. С этого и началось мероприятие под названием «За Украину». Для того, чтобы провести его как положено, нужно остановить город. 18-летняя девушка неделю ходила в мэрию, чтобы подписать необходимые документы, но пока это не удалось.

Первый автозаезд собрал 50 автомобилей. На второй собралось уже более 75 автомобилей и более сотни участников.

— Об автозабеге узнали в Киеве, Одессе, новость распространилась по Одесской области. Мы добились того, что об акции начали говорить, — говорит Ирина Химич.

Колонну сопровождали журавли

Пока колонна двигалась, участники заметили, что над ними кружат десяток журавлей — это было символично для семей защитников.

— Накануне заезда мне приснился сон, — рассказала девушка, — В нем погибшие защитники стояли на кладбище и плакали. Я рассказала об этом семьям погибших, с которыми познакомилась на первом заезде. Мы вместе решили, что следующий автозаезд будем начинать от кладбища, где похоронены измаильские воины.

Патриотический автозаезд объединил многих людей. Ирина надеется в следующем году все же остановить движение в городе во время автозабега.

— Пока движется колонна, должно быть тихо, и только звуки клаксонов могут нарушить эту тишину, напоминая об оборванных жизнях. Мы только начали движение, когда я увидела водителя такси, который был без ноги и опирался на костыли, отдавая дань памяти. Он ногу потерял на войне, но не говорит, как некоторые диванные критики: «Лучше бы отдали на ВСУ», потому что понимает посыл этой идеи.

Кстати, при организации второй акции Ирина не обращалась к правоохранителям и была приятно удивлена, когда приехали патрульные машины. Представитель полиции сказал, что будет сделано все возможное, чтобы остановить город.

— Мой папа на войне, мама дома. У меня есть сестра, есть племянники, но не хватает их рядом — кто-то в Европе, кто-то отказался от общения с нами из-за другого мировоззрения. У нас всегда было национальное сознание, которое в разные времена пытались подавить, убить и пытаются это сделать сейчас. И мы должны его завоевать, иначе шанса больше не будет.

Военный с позывным «Дед»

В бригаде на Запорожском направлении было два военных с позывным «Дед». Сергей Химич — «младший Дед», другой — «старший Дед»: так их различали. Сергей присоединился к 15-й бригаде Гвардии наступления Кара-Даг как оператор-наводчик противотанковой управляемой ракеты. В настоящее время из-за ранения и состояния здоровья Сергей Химич выполняет военные задачи на территории Измаильского района.

Сергей Химич

После полномасштабного вторжения в марте 2022 года он добровольно пошел в военкомат. Жене и дочерям рассказал о своем решении позже.

— Вы сейчас проходите лечение. Как вы себя чувствуете?

— Нормально. Обломки поднялись к плечевому суставу и там и остались. Хирурги решили, если не беспокоит, то лучше не трогать. Я хотел попасть на автозаезд, который организовала Ирина, но в это время проходил лечение в Запорожье.

— Это из-за ранений, которые получили?

— У меня возникли проблемы из-за химического отравления. Россияне часто используют химическое оружие — бывает, выпускают газ такой плотности, что противогазы не помогают. За день запускали по семь раз и более. Высидеть при этом трудно, даже невозможно, потому что просто сгораешь. А как только выбегаешь из «норы», — там уже ждут дроны.

Фото: Граната химического оружия с надписью от путинцев

Противогазы не всегда помогали, поэтому мы придумали использовать влажные салфетки.

— Что было самое тяжелое для вас?

— Самым тяжелым было видеть, как рядом со мной воюют ребята в возрасте как мои дети. Особенно трудно, когда гибнут молодые. Я понимаю, что это война, но молодые не должны погибать. Парню 25, и он проходит ад (на этих словах у мужчины выступили слезы на глазах).

— Приходилось ли вам спасать побратимов?

— Ребята на соседней позиции попали под обстрел дронами. Они вынуждены были нести боекомплект (БК) ночью, когда дроны постоянно прочесывают территорию. Их вычислили. Сидя в норе, я услышал крики. Ночь была очень темная. Я забежал к ребятам спросить, слышали ли они тоже. Над полем, как всегда, висели три дрона — в тепловизор увидел. Я не видел, кто кричал. Оказалось, что это были двое наших. Один лежал, когда услышал меня, встал. Так я его и нашел. У него была контузия. Я ему сказал быстро бежать ко мне, пока нас не сожгли. Вдвоем мы добрались до окопов. Второй был с очень тяжелыми ранениями — он дошел до моей позиции, пройдя метров 500 под сопровождением дрона, который ждал, что придут на помощь, чтобы убить всех. Он попал в руки военного с опытом боевого медика с позывным «Варяг». Именно благодаря ему остался живым. А двух 200-х мне пришлось эвакуировать.

— Как сохранить жизнь на войне?

— У меня возраст и состояние здоровья не такое, как у молодых ребят. Хотя в свои 50 себя слабаком не считаю. Ребятам нужно показать, как выживать. Например, прилетела минометная мина, разворотила проход, и если его не восстановить, другая прилетит прямо внутрь. Чтобы этого не было, надо его заложить. Молодые должны знать и уметь себя защитить (вытирает слезы). К сожалению, есть такие командиры, которые даже не знают, где та позиция, и выдают приказы, не понимая что и к чему. А ребята идут и гибнут. Поэтому мне пришлось учить, показывать, доказывать и уговаривать остаться на позиции. Если командир дает приказ и не может сам его выполнить, это не командир.

— Изменился ли ваш круг общения за время войны?

— Военные говорят так: война процедила через сито всех друзей и родственников. Так и есть. Люди, с которыми общался до войны, в течение трех лет не интересуются, не звонят. К сожалению, и ждунов хватает.

— Как вы относитесь к тому, что ваша дочь организовала автозаезд?

— Я горжусь своими детьми и очень рад, что они у меня такие патриотки. Очень им благодарен, что они ценят военных, страну, в которой живут. Главное, что они действуют, как сами видят. Это их путь. Рад, что они сумели, собрали много людей. Я военный, меня могут завтра отправить туда, и я поеду. Меня может не стать в любой день. А им придется строить страну.

В автозаезде приняли участие трое ребят, которые после двух с половиной лет плена вернулись домой, и семьи погибших защитников.

Елена Горобенко справа

Елена Горобченко сделала это в память о своем муже, который героически погиб. Александр Горобченко защищал Украину с начала большой войны. Погиб воин в селе Песчаное Купянского района Харьковской области. Он был водителем противотанкового взвода, вывозил раненых с поля боя.

— Я уже второй раз участвую в этом автозаезде. С Ириной познакомилась на первом, в прошлом году. Для меня это мероприятие очень волнующее, потому что год назад потеряла мужа. Благодаря ему я решилась водить машину. Присоединилась к автозаезду потому, что хотела поблагодарить всех, кто защищает Украину, почтить память тех, кто уже не с нами, поблагодарить их семьи. Хочу поблагодарить волонтеров, которые борются за права наших ребят, находящихся в плену. Мы не можем быть в стороне — это наша общая боль. Для моей семьи этот автозаезд — память о моем муже. Мне обидно, что есть такие, кто не понимает, что такое война и как нужно помогать. А Ирина, несмотря на юный возраст, сильна духом. Я ей желаю сил продолжать поддерживать наше государство.

Ольга Анкудинова

Брат Ольги Анкудиновой Сергей Шелковников погиб 12 октября 2023 года в Луганской области, выполняя боевое задание.

— Это очень важно для меня, потому что погиб мой брат на войне. Я считаю, что все должны помнить о тех, благодаря кому мы живем, — сказала Ольга.

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