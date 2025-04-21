Подробности несчастного случая, который произошел 20 апреля, рассказали в полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что 50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила спрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца. И случайно произвела выстрел, попав в 5-летнюю внучку, которая находилась рядом.

Сведения по факту травмирования ребенка полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это — до двух лет лишения свободы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата его друга.

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