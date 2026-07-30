Ключевые моменты:
- Тариф на воду около 100 грн за кубометр признали неприемлемым для Одессы.
- Городские власти предлагают ограничить его уровнем 65,54 грн за кубометр.
- По мнению чиновников, такой тариф позволит обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения без чрезмерной нагрузки на жителей.
- В случае пересмотра тарифа планируется также пересмотреть условия сотрудничества с «Инфоксводоканалом», в частности размер арендной платы.
Сколько будет стоить вода в Одессе
Одесская городская военная администрация считает, что предложенный ООО «Инфоксводоканал» тариф на водоснабжение в размере около 100 гривен за кубометр не соответствует нынешним экономическим реалиям.
По мнению городских властей, пересмотр тарифа не должен превышать уровень, ранее установленный НКРЭКУ, — 65,54 грн за кубометр. Именно такой тариф, как считают в администрации, позволит обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки для населения.
Вместе с тем в городской власти подчеркивают, что любое изменение тарифной политики должно сопровождаться пересмотром условий сотрудничества с «Инфоксводоканалом». В частности, речь идет о размере арендной платы, которую предприятие вносит за пользование имущественным комплексом, принадлежащим территориальной громаде.
Отдельное внимание планируется уделить социальной защите населения. При принятии решения о новом тарифе должны быть учтены интересы льготных категорий граждан с сохранением государственных субсидий и городской адресной помощи.
Представители ОСМД также отмечают, что возможное повышение стоимости услуг должно сопровождаться улучшением их качества. В частности, они ожидают надлежащего содержания и своевременного обслуживания водопроводных сетей.
Напомним, на прошлой неделе исполнительный комитет Одесского городского совета не поддержал проект повышения тарифов на воду. Таким образом, действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения пока остаются без изменений. В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что тариф все же нуждается в пересмотре.