Ключевые моменты:

Тариф на воду около 100 грн за кубометр признали неприемлемым для Одессы.

Городские власти предлагают ограничить его уровнем 65,54 грн за кубометр.

По мнению чиновников, такой тариф позволит обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения без чрезмерной нагрузки на жителей.

В случае пересмотра тарифа планируется также пересмотреть условия сотрудничества с «Инфоксводоканалом», в частности размер арендной платы.

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Одесская городская военная администрация считает, что предложенный ООО «Инфоксводоканал» тариф на водоснабжение в размере около 100 гривен за кубометр не соответствует нынешним экономическим реалиям.

По мнению городских властей, пересмотр тарифа не должен превышать уровень, ранее установленный НКРЭКУ, — 65,54 грн за кубометр. Именно такой тариф, как считают в администрации, позволит обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки для населения.

Вместе с тем в городской власти подчеркивают, что любое изменение тарифной политики должно сопровождаться пересмотром условий сотрудничества с «Инфоксводоканалом». В частности, речь идет о размере арендной платы, которую предприятие вносит за пользование имущественным комплексом, принадлежащим территориальной громаде.

Отдельное внимание планируется уделить социальной защите населения. При принятии решения о новом тарифе должны быть учтены интересы льготных категорий граждан с сохранением государственных субсидий и городской адресной помощи.

Представители ОСМД также отмечают, что возможное повышение стоимости услуг должно сопровождаться улучшением их качества. В частности, они ожидают надлежащего содержания и своевременного обслуживания водопроводных сетей.

Напомним, на прошлой неделе исполнительный комитет Одесского городского совета не поддержал проект повышения тарифов на воду. Таким образом, действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения пока остаются без изменений. В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что тариф все же нуждается в пересмотре.