Ключевые моменты:

Без электроснабжения остались абоненты в центре Одессы и ряд предприятий городского общественного транспорта.

Энергетики планируют завершить ремонтные работы и восстановить подачу света ориентировочно до конца дня.

Трамвай №20 временно не курсирует, по маршруту курсирует маршрутное такси.

Отключения света в Одессе: из-за авариии на ТЭЦ обесточен центр города

Центральная часть Одессы осталась без электроэнергии из-за аварийной ситуации на Одесской ТЭЦ, которая произошла утром 21 июня.

Как сообщили в мэрии, без энергоснабжения остаются жилые дома, офисы и объекты инфраструктуры в историческом центре, а также несколько транспортных предприятий города, что может повлиять на график движения электротранспорта.

На данный момент известно, что из-за ремонтных работ ДТЭК трамвай №20 временно не курсирует. По маршруту курсирует маршрутное такси. Все дальнейшие изменения в работе городского транспорта мы будем сразу сообщать на нашем сайте. Следите за обновлением «Одесской жизни».

Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Специалисты делают все возможное, чтобы переподключить потребителей и стабилизировать энергосистему. По предварительным прогнозам, ориентировочное время завершения ремонта и полного восстановления электроснабжения — до конца сегодняшних суток.

Руководство Одессы находится в постоянной оперативной коммуникации с ремонтными бригадами, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий аварии и минимизировать дискомфорт для горожан.

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