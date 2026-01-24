Ключевые моменты:

В Измаиле начали оцифровку архивных документов Одесской области;

Проект реализуется при поддержке американской корпорации FamilySearch;

Планируют отсканировать около 1,7 млн архивных листов.

Оцифровка архивных документов Одесской области

В Одесской области началась оцифровка документов Национального архивного фонда, которые временно хранятся в городе Измаил. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Государственной архивной службы Украины, Государственного архива Одесской области и корпорации FamilySearch International из США.

19 января 2026 года архивный отдел Измаильского городского совета получил оборудование от FamilySearch International — два профессиональных сканера для работы с архивными материалами.

В рамках проекта планируется создать цветные цифровые копии примерно 1 700 000 листов. Речь идет о 11 256 метрических книгах и книгах актовых записей гражданского состояния. Кроме того, в измаильских архивах хранятся и другие документы с важными историческими сведениями, которые представляют ценность для изучения истории юга Одесской области.

Основная цель проекта — создание так называемого фонда пользования. Это позволит снизить нагрузку на оригиналы документов, сохранить их для будущих поколений и упростить доступ к архивным данным для историков, исследователей и граждан.

О ходе оцифровки Государственный архив Одесской области будет сообщать на своих официальных интернет-ресурсах, включая сайт и страницу в Facebook.

Справка ОЖ

Одесский областной архив — самый большой из областных архивов Украины и третий по количеству дел после Центральных исторических архивов в Киеве и Львове. В нем хранится более 13 тысяч фондов, в составе которых 2,2 миллиона дел за 1572-2022 годы. Кстати, в 2016 году Государственный архив стал членом международного объединения IСАRUS the International Сеntrе for Агсhival Research и представителем Украины в этом сообществе, которое включает 171 архивное учреждение от 33 стран мира.