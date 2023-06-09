Одесский облархив: как работает и как воспользоваться его услугами

В современном мире архивы играют огромную роль, они помогают познавать прошлое и по крохам выстраивать картину той жизни, которая, казалось бы, ушла навсегда. Любой архив — это не просто хранилище старых документов, а тонкая ниточка между нами и нашими предками. Многим, особенно сейчас, приходится обращаться в архивы, и их сотрудники делают все, чтобы помочь нам. О том, как сегодня работает Государственный архив Одесской области, мы поговорили с его директором, кандидатом наук по государственному управлению, доцентом Петром Лукьянчуком.

— Петр Фомич, архив для обычного человека в каком-то смысле мистический мир, где хранится живая память. А что такое архив для специалистов?

— Архив – это место, куда люди приходят, чтобы найти информацию. Материалы, найденные в архивах, в большинстве своем уникальны. Они могут включать в себя письма, дневники, рукописи, фотографии, звукозаписи, фильмы и артефакты. Именно благодаря архивам и архивистам, сохранившимся ими фактам, общество всегда сможет убедиться, как все было на самом деле. В архивах наш язык, наше мировосприятие, наш образ мышления, наш уклад, наши ценности, наши проблемы и болевые точки. Там ответы на извечные вопросы: кто мы? Откуда? Чего стремимся? Что ждет нас?

— Сколько сегодня хранится документов в Государственном архиве?

— Наш архив — самый большой из областных архивов Украины и третий по количеству дел после Центральных исторических архивов в Киеве и Львове. В нем хранится более 13 тысяч фондов, в составе которых 2,2 миллиона дел за 1572-2022 годы. Кстати, в 2016 году Государственный архив стал членом международного объединения IСАRUS the International Сеntrе for Агсhival Research и представителем Украины в этом сообществе, которое включает 171 архивное учреждение от 33 стран мира.

— Какие услуги оказывает Государственный архив?

— Среди наиболее популярных услуг – поиск информации о регистрации актов гражданского состояния, которая необходима при вступлении в наследство, представлении документов для получения гражданства. Также эту информацию заказывают люди, которые пытаются больше узнать свою родословную. К нам обращаются при поиске информации для подтверждения трудового стажа или заработной платы при оформлении пенсии. Случаются обращения за ордерами на квартиру, но такие документы мы не храним. Без информации о том, на основании решения какого органа выдан ордер, и номера такого решения найти какую-либо информацию для подтверждения права собственности на недвижимость в архиве невозможно.

— Как работает Государственный архив во время войны?

— В условиях полномасштабной войны россии против Украины Государственный архив не остановил свою работу. Коллектив работает выше своих возможностей, потому что работников совсем мало. Они успевают, кроме архивной работы, давать кучу консультаций и разъяснений. Специалисты продолжают выполнять запросы биографического, генеалогического, имущественного и тематического характера. Мы продолжаем предоставлять справки социально-правового характера, особенно сейчас, когда многие потеряли свои документы. По сведениям о своих селах и собственных корнях к нам приезжают не только со всей области, но и разных уголков Украины и мира, а исследователи постепенно открывают занавес того, что еще не известно обществу.

— Можно ли обращаться в Государственный архив частным лицам и каков порядок обращения?

— Любое лицо, физическое или юридическое, в том числе иностранцы, могут обратиться в архив для получения доступа к архивной информации. Для этого необходимо ознакомиться с разъяснением по наиболее популярным вопросам на нашем сайте. Затем оформить запрос, образец которого можно найти на веб-сайте в разделе «Бланки запросов на истребование архивной информации». Запросы принимаются с собственной или электронной подписью, потому что в большинстве случаев это платная услуга. С ценами на услуги можно ознакомиться на официальном сайте: archive.od.gov.ua в разделе «Регуляторные акты» раздела «Деятельность».

К сожалению, большинство тех, кто обращается в Государственный архив, не понимает принцип хранения документов Национального архивного фонда. Люди считают, что по фамилии личности и месту ее проживания специалисты могут найти любую информацию. Это не так. Поиск проводится не по электронным базам данных, а «вручную» — приходится пролистывать сотни и тысячи страниц, например, метрических книг религиозных учреждений Одесской области.

Бесплатно осуществить поиск можно самостоятельно на веб-сайте в разделе «Электронный архив», который постоянно пополняется новыми оцифрованными документами. Также можно воспользоваться читальными залами Государственного архива. В штатном режиме работает читальный зал на улице Пироговской. К сожалению, из-за аварийности здания Государственного архива на улице Жуковского читальный зал здесь работает ограниченно, в основном для исследователей и ученых.

— Могут одесситы с помощью архива узнать что-либо о судьбе предков или проследить свою родословную?

— Да, это, конечно, возможно, но все же необходимо иметь базовый набор данных для поиска. Без знания фамилии, имени, года и конкретного места рождения, вступления в брак, смерти найти запись о регистрации акта гражданского состояния лица или данные о родителях невозможно. В качестве платной услуги мы также осуществляем поиск информации о регистрации актов гражданского состояния по запросам физических и юридических лиц, но только в том случае, если в запросах содержатся необходимые для поиска данные. В других случаях мы предлагаем самостоятельный поиск на нашем официальном веб-сайте в разделе «Метрика» или в читальных залах Государственного архива.

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