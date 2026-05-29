Ключевые моменты:

Одесситка Элина Свитолина обыграла Тамару Корпач со счетом 6:2, 6:3

Украинка в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Победная серия Свитолиной на грунтовом покрытии достигла девяти матчей

Матчи основной сетки Ролан Гаррос-2026 проходят в Париже под эгидой Международной федерации тенниса и WTA. Элина Свитолина, родившаяся в Одессе и являющаяся первой ракеткой Украины, остается одной из самых успешных украинских теннисисток на турнирах Grand Slam. Перед стартом во Франции спортсменка выиграла турнир WTA 1000 в Риме, подтвердив отличную форму на грунте.

Элина Свитолина разгромила немку Корпач и продолжила победную серию на Ролан Гаррос

Элина Свитолина одержала третью победу подряд на кортах Ролан Гаррос-2026. В матче 1/16 финала украинская теннисистка в двух сетах переиграла немку Тамару Корпач.

Первый сет одесситка провела уверенно и завершила его со счетом 6:2, оформив два брейка. Во второй партии Свитолина уступила в двух стартовых геймах, однако сумела перехватить инициативу и выиграла пять геймов подряд.

Несмотря на неудачную попытку подать на матч, украинка завершила поединок брейком — 6:3.

После победы над Корпач Элина Свитолина вышла в четвертый круг Ролан Гаррос уже в четвертый раз подряд. Всего для украинской спортсменки это восьмой выход в 1/8 финала турнира в Париже.

В двух из трех предыдущих сезонов теннисистка доходила до четвертьфинала французского мейджора. Только в 2024 году она завершила выступление на стадии 1/8 финала.

Победа над Тамарой Корпач продлила беспроигрышную серию Свитолиной на грунте до девяти матчей.

Перед Ролан Гаррос украинка выиграла престижный турнир WTA 1000 в Риме, что стало одним из самых громких результатов сезона для первой ракетки Украины.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и американкой Пейтон Стернс.

Ранее мы рассказывали о трудностях, с которыми одесситка Элина Свитолина победила первую ракетку Венгрии на Ролан Гаррос.