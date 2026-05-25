Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос-2026

Одесситка победила первую ракетку Венгрии Анну Бондар

Матч продолжался почти 2,5 часа и завершился тай-брейком

Свитолина продолжила победную серию после титула WTA 1000 в Риме

Свитолина переломила ход игры и победила в решающем сете

Матч первого круга между Элиной Свитолиной и Анной Бондар завершился волевой победой украинки — 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

После неудачного старта седьмая ракетка мира смогла полностью перехватить инициативу и уверенно выиграла второй сет. Самым напряженным стал решающий отрезок матча: Свитолина уступала 1:3, затем повела 5:3, однако в итоге судьба встречи решалась на тай-брейке.

В нем одесситка не оставила сопернице шансов и уверенно закрыла матч.

Для Свитолиной это уже третья победа над Бондар в пяти личных встречах.

Одесситка остается среди сильнейших теннисисток мира

Roland Garros стал для Элины Свитолиной уже 15-м в карьере. Лучшим результатом украинской теннисистки в Париже остаются пять четвертьфиналов турнира.

В последние годы спортсменка из Одессы стабильно входит в элиту мирового тенниса. В 2021 году Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио — первую олимпийскую награду в истории украинского тенниса.

Кроме того, чуть больше недели назад украинка выиграла престижный турнир WTA 1000 в Риме и продолжает беспроигрышную серию в Туре.

Кто станет следующей соперницей Свитолиной

Во втором круге Ролан Гаррос одесситка сыграет против испанской теннисистки Кейтлин Кеведо, которая впервые выступает в основной сетке турнира Grand Slam.

Турнир Roland Garros-2026 продлится в Париже до 7 июня.

