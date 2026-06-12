Ключевые моменты:
- 12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов Meta
- Проблемы затронули Facebook, Instagram, Messenger и Threads
- О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector
Что известно
12 июня в работе сервисов компании Meta зафиксирован масштабный сбой, который задел и пользователей по всей Украине. Проблемы наблюдаются у Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Украинцы сообщают о трудностях с обновлением новостной ленты, загрузкой контента и появлении сообщений о технических неисправностях в приложениях.
Из-за сбоя часть пользователей временно потеряла доступ к привычному просмотру новостей и общению в соцсетях.
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Напомним, Бугаевка и часть Пересыпи в Одессе останутся без света с 08:00 до 20:00.