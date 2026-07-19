Ключевые моменты:

В работе Facebook произошел глобальный технический сбой.

Пользователи жалуются на проблемы с сайтом и мобильным приложением.

С перебоями работают загрузка фото и видео, а также Messenger.

Компания Meta пока не назвала причину неисправности.

О проблемах в работе соцсети сообщает сервис мониторинга Downdetector. По его данным, основная часть жалоб связана с веб-версией Facebook: 58% пользователей сообщили о проблемах с сайтом, 32% – с входом в сервис, еще 7% – с мобильным приложением.

У некоторых пользователей десктопная версия Facebook полностью не открывается. В приложении часть функций работает нестабильно: возникают трудности с загрузкой фотографий и видео, а также с отправкой сообщений через связанный сервис Messenger.

При попытке войти в сервис некоторые пользователи видят сообщение о временной недоступности. В нем говорится, что проблема связана со сбоем на сайте и должна быть устранена в ближайшее время.

Компания Meta, которой принадлежит Facebook, пока официально не сообщила причины сбоя и сроки полного восстановления работы платформы.

Подобные технические проблемы в крупных онлайн-сервисах обычно устраняются в течение нескольких часов. Пользователям рекомендуют просто подождать и попробовать воспользоваться сервисом позже.